Xbox Game Pass’in fiyatı yine 29,00 TL oldu!

Xbox One’ın geleceğin sistemi olan Game Pass sistemi Türkiye’de geçtiğimiz yıllarda kullanıma sunulmuştu. Aylık 29,00 TL olan Game Pass sayesinde 200’e yakın oyuna ücretsiz olarak erişebiliyordunuz. Ancak Xbox Türkiye cephesi yükselen kurlardan dolayı bu servisin fiyatını 59,99 TL’ye çıkarmıştı.

Ancak bugün Xbox Türkiye’nin sitesinde Game Pass sisteminin yeniden 29,00 TL’ye düştüğü göründü. Şahsi Xbox hesabımda ise yenileme tutarının yine 29,00 TL olarak göründüğünü de belirteyim. Ancak henüz Xbox Türkiye cephesinden konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

2018’in bitmesine yakın Game Pass sistemini bir aylığına mahsus olmak üzere 1 TL’ye düşüren Xbox Türkiye cephesi, 29,00 TL fiyat ile acaba oyunculara yeni yıl hediyesi mi veriyor? Bakalım ilerleyen günlerde konuyla ilgili resmi bir açıkalama gelecek mi?

Aşağıdan bu ay Game Pass’e gelen ve gelecek olan oyunlara ulaşabilirsiniz.

Life is Strange 2: Part 1 – 3 Ocak 2019

Ark: Survival Evolved – 3 Ocak 2019

Farming Simulator 17 – 3 Ocak 2019

Absolver – 7 Ocak 2019

Just Cause 3 – 10 Ocak 2019

Aftercharge – 10 Ocak 2019

