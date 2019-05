Xbox Game Pass Mayıs oyunları açıklandı

Xbox cephesinin en güçlü kozu olan Game Pass sistemi, bünyesine eklediği yeni oyunlar ile büyümeye devam ediyor. Nisan ayında sisteme yepyeni oyunlar ekleyen Xbox, bu ayda da Wolfenstein II, Black Desert ve The Surge gibi popüler oyunları sisteme ekleyeceğini açıkladı.

Mayıs ayı içerisine yayılacak olan bu oyunlara muhtemelen yenileri de eklenecek. Bildiğiniz gibi Xbox cephesi ay sonuna doğru en az bir adet AAA yapımı sürpriz bir şekilde sisteme eklemeyi çok seviyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve sisteme eklenecek olan oyunlar ile sizleri baş başa bırakalım.

-Wargroove (2 Mayıs 2019)

-Wolfenstein II: The New Colossus (2 Mayıs 2019)

-Black Desert (9 Mayıs 2019)

-Surviving Mars (9 Mayıs 2019)

-Tacoma (9 Mayıs 2019)

-For The King (10 Mayıs 2019)

-LEGO Batman 3: Beyond Gotham (16 Mayıs 2019)

-The Surge (16 Mayıs 2019)

Her güzel şeyin bir de sonu var tabii ki. Bu ay içerisinde ise bazı Xbox One ve Xbox 360 oyunları ise sistemden kaldırılacak. Bu oyunlar ise aşağıda yer alıyor.

Sistemden kaldırılacak olan oyunlar



-Mega Man Legacy Collection

-MotoGP 17

-Comic Jumper

-Ms. Splosion Man

-Star Wars: The Force Unleashed

-Star Wars: The Force Unleashed II

