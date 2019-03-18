Xbox Game Pass Nisan ayında da coşacak!

Xbox One’ın en iyi servisi olan ve diğer firmalara örnek olması gereken Game Pass sistemi, kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Mart başında sisteme LEGO Batman 2: DC Super Heroes oyununu ekleyen Xbox ekibi, şimdi de Fallout 4 ve F1 2018 oyunlarını sisteme dahil etti. Aslında Fallout 4 daha önce Game Pass’te yer alıyordu.

Ancak Fallout 76’nın duyurulmasının ardından bu oyun sistemden kaldırılmıştı. Fallout 76’nın patlaması ile Bethesda’nın, Fallout 4’ü Game Pass‘e tekrardan ekleme kararı aldığı düşünülüyor.

Xbox Insider etkinliğinde Minecraft’ın da Nisan ayında Game Pass’e ekleneceği açıklandı. Minecraft‘ın da Game Pass’e eklenmesinin ardından son dönemde çıkan Microsoft bünyesindeki tüm oyunlar Game Pass’te yer almış olacak.

Microsoft’un Forza Horizon 4 gibi özel oyunlarını ilk gün Game Pass’e eklemesi kullanıcı sayısının artmasını sağlamıştı. Eğer Microsoft bu politikasını sürdürmeye devam ederse, yeni nesilde de büyük başarılara imza atacaktır.

Mortal Kombat 11’in Fatality ve Brutality hareketleri için video geldi +18!

