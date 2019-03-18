Mynet Trend

Xbox Game Pass Nisan ayında da coşacak!

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 18.03.2019 09:21 | Son Güncelleme

Xbox Game Pass üyeleri bugünden itibaren Fallout 4 ve F1 2018 oyunlarına ücretsiz olarak erişebilecek. Xbox Game Pass’e bu ay içerisinde eklenen oyunlar haberimizde.

Xbox Game Pass Nisan ayında da coşacak!

Xbox One’ın en iyi servisi olan ve diğer firmalara örnek olması gereken Game Pass sistemi, kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Mart başında sisteme LEGO Batman 2: DC Super Heroes oyununu ekleyen Xbox ekibi, şimdi de Fallout 4 ve F1 2018 oyunlarını sisteme dahil etti. Aslında Fallout 4 daha önce Game Pass’te yer alıyordu.

Ancak Fallout 76’nın duyurulmasının ardından bu oyun sistemden kaldırılmıştı. Fallout 76’nın patlaması ile Bethesda’nın, Fallout 4’ü Game Pass‘e tekrardan ekleme kararı aldığı düşünülüyor.

Xbox Insider etkinliğinde Minecraft’ın da Nisan ayında Game Pass’e ekleneceği açıklandı. Minecraft‘ın da Game Pass’e eklenmesinin ardından son dönemde çıkan Microsoft bünyesindeki tüm oyunlar Game Pass’te yer almış olacak.

Microsoft’un Forza Horizon 4 gibi özel oyunlarını ilk gün Game Pass’e eklemesi kullanıcı sayısının artmasını sağlamıştı. Eğer Microsoft bu politikasını sürdürmeye devam ederse, yeni nesilde de büyük başarılara imza atacaktır.

Mortal Kombat 11’in Fatality ve Brutality hareketleri için video geldi +18!

Otomobilde bir garip yolculuk! Gören şaşkına döndüOtomobilde bir garip yolculuk! Gören şaşkına döndü
Batılı ülkeler teknoloji devi Huawei'den korkuyorBatılı ülkeler teknoloji devi Huawei'den korkuyor
The Sims 4'ün 32-bit işletim sistemi desteği yakında bitiyorThe Sims 4'ün 32-bit işletim sistemi desteği yakında bitiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mortal kombat fallout

En Çok Okunan Trend Haberler

Gökçek'ten Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımı için açıklama

Gökçek'ten Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımı için açıklama

Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!

Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!

Her detayı korkunç! 4 aylık eşine yaptıkları kan dondurdu!

Her detayı korkunç! 4 aylık eşine yaptıkları kan dondurdu!

Şeyma Subaşı'nın yoga paylaşımı olay oldu!

Şeyma Subaşı'nın yoga paylaşımı olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dünya bu anı bekliyordu! Geri döndü

Dünya bu anı bekliyordu! Geri döndü

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Şoke eden iddia! Saniyeler içinde paylaşılıyor

Şoke eden iddia! Saniyeler içinde paylaşılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iOS 13 güncellemesini desteklemeyecek iPhone modelleri! iOS 13 ne zaman çıkacak?

iOS 13 güncellemesini desteklemeyecek iPhone modelleri!

Nvidia GTX 1660 ekran kartı tanıtıldı

Nvidia GTX 1660 ekran kartı tanıtıldı

iPhone fiyatlarını ne zaman düşürecek?

iPhone fiyatlarını ne zaman düşürecek?

Apple’dan iki yeni iPad geliyor

Apple’dan iki yeni iPad geliyor

Grid 2 ücretsiz indir!

Grid 2 ücretsiz indir!

Total War: Three Kingdoms sistem gereksinimleri

Total War: Three Kingdoms sistem gereksinimleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.