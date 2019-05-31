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Xbox Game Pass PC için bugün resmi olarak duyuruldu

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TEKNOLOJİ  | 31.05.2019 12:18 | Son Güncelleme

Microsoft, E3 2019 etkinliğin öncesi bombalarını patlamaya başladı. Bugün Microsoft cephesinden gelen açıklamaya göre; Xbox One sahiplerine özel olan Game Pass, çok yakında PC platformuna da gelecek.

Xbox Game Pass PC için bugün resmi olarak duyuruldu

Bildiğiniz gibi aylık ücret ödeyerek yüzlerce oyuna ücretsiz sahip olma imkanı sunan Game Pass, Xbox’ın en büyük kozuydu.

Bilgisayar ile konsolu birleştirmek gibi asrın hatasını yapan Microsoft cephesi, konsol satışlarından çok servis satışlarına odaklanmış durumda. Uzun vadede pek de gelecek göremediğim servis satış karı üzerine yoğunlaşan Microsoft’un, Game Pass için PC’de ayrı bir uygulama sunacağını düşünüyorum.

Bu uygulama üzerinden Windows uyumlu olan Xbox One oyunlarını aylık 59,99 TL ödeyerek PC’de oynayabileceksiniz. Son olarak bu servisin sadece Windows 10 işletim sisteminde çalışacağını belirtelim. Servisin diğer tüm detayları 9 Haziran 2019 tarihindeki Xbox E3 etkinliğinde açıklanacak.

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Anahtar Kelimeler:
microsoft Xbox Game Pass

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