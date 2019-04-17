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Xbox Game Pass Ultimate duyuruldu

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TEKNOLOJİ  | 17.04.2019 10:58 | Son Güncelleme

Microsoft dün düzenlediği etkinlikte; disk sürücüsü olmayan Xbox One S All Dijital Edition modelinin yanında yeni servisini de duyurdu.

Xbox Game Pass Ultimate duyuruldu

Aslında buna yeni servis demek yanlış olacak. Birleştirilmiş servis demek daha doğru olacak. Xbox Game Pass ve Xbox Live Gold üyeliklerini ayrı ayrı satan Microsoft, bu servislerini Xbox Game Pass Ultimate paketinde birleştirme kararı aldı.

Xbox’ın Game Pass Ultimate paketi Xbox Game Pass ve Xbox Live Gold üyeliklerini sunacak. Aylık 14.99 dolar olarak açıklanan bu servisin henüz Türkiye fiyatı belirtilmedi. Türkiye’de uyguladığı fiyat politikası ile elindeki Xbox kullanıcılarını bile kaçırmayı başaran Microsoft’un, Amerika’daki oyunculara sunduğu ayrıcalıklar bizleri kıskandıracak cinsten.

Game Pass Ultimate paketi muhtemelen Türkiye’de 79,99 TL civarında bir fiyata sahip olacak. Oyun oynamak için her ay bu parayı vermek biraz mantıksız görünüyor. Keza Game Pass çok güzel bir sistem olmasına rağmen içerisindeki AAA yapımlar bazı aylar kalitesiz olabiliyor.

Bakalım elindeki oyuncuları PlayStation cephesine kaptıramaya başlayan Xbox Türkiye, fiyat konusunda bir değişikliğe gidecek mi?

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microsoft xbox one oyun

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