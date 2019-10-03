Xbox Game Streaming uygulaması yayınlandı

VPN yardımı ile kullanabileceğiniz uygulama sayesinde; Xbox One‘daki seçili oyunları Android telefonlarınızdan oynayabileceksiniz. Ancak oyun kütüphanesi şu an itibariyle bek iç açıcı değil.

Şimdilik bu sistemde Gears 5 ve Sea of Thieves oyunları yer alıyor. Microsoft muhtemelen 2019 sonuna kadar sisteme yepyeni oyunlar ekleyerek kütüphanesini genişletecektir. Uygulamayı buradan indirdikten sonra VPN yardımı ile sisteme üye olabilirsiniz. Ancak VPN kullanacağınız için servisten pek randıman alamayacağınızı belirtelim.

Google’ın Stadia servisi karşısında daha fazla başarı elde edeceğini düşündüğüm Project xCloud servisi muhtemelen 2020 sonu veya 2021 başında Türkiye’de kullanıma sunulacaktır. Bu tip servisleri verimli bir şekilde kullanabilmek için 5 GHZ destekli router ve minimumda 24 Mbps internet hızınızın olması gerektiğini belirtelim.

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