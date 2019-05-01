Xbox Live Gold Mayıs oyunları

Microsoft, Xbox One ve Xbox 360 sahipleri için ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam ediyor. Aynı PlayStation cephesinde olduğu gibi Xbox cephesinde de online oyun oynamak için Live Gold üyesi olmanız gerekiyor. Microsoft da Sony gibi Live Gold üyelerine her ay ücretsiz oyunlar sunuyor. Peki, Mayıs ayında Live Gold sahiplerini hangi oyunlar bekliyor?

Mayıs ayı içerisinde 2 adet Xbox One ve 2 adet de Xbox 360 oyunu ücretsiz olarak sunulacak. 9.99 dolar değerindeki Marooners oyunu 1 Mayıs itibariyle indirime sunulacak. 49.99 dolar değerindeki The Golf Club 2019 oyunu 16 Mayıs tarihinde indirime açılacak.

1 Mayıs – 15 Mayıs tarihleri arasında 19.99 dolar değerindeki Earth Defense Force: Insect Armageddon ve 16 Mayıs – 31 Mayıs tarihleri arasında ise 14.99 dolar değerindeki Comic Jumper Xbox 360 oyunları indirime sunulacak.

Bugün içerisinde ise Live Gold sahiplerine 1 hafta boyunca indirimli oyunlar sunulacak. Bu oyunları da sizlerle paylaşacağız.

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