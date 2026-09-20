Xiaomi 18 Pro serisinin tanıtım tarihi belli oldu: İşte açıklanan 5 önemli özellik

Xiaomi, Xiaomi 18 Pro serisini 23 Eylül’de Çin saatiyle 19.00’da düzenleyeceği sonbahar yeni ürün etkinliğinde tanıtacağını açıkladı. GizmoChina’nın haberine göre şirket, paylaştığı tanıtım afişiyle her iki modelde de bulunacak beş temel özelliği doğruladı.

ORTAK DONANIM, FARKLI BATARYA KAPASİTESİ

Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max; çip platformu, kamera kurulumu ve ekran teknolojisinde aynı özellikleri sunacak. İki telefon arasındaki temel fark batarya kapasitesi olacak.

Her iki modelde de yüzde 32 silikon içeriğine sahip GSR VIII batarya teknolojisi kullanılacak. Xiaomi 18 Pro’nun batarya kapasitesi 7.000 mAh, Xiaomi 18 Pro Max’in kapasitesi ise 8.500 mAh olacak.

2 NM ÇİPİN ADI HENÜZ AÇIKLANMADI

Telefonlar, 2 nm GAA üretim süreciyle hazırlanan amiral gemisi bir mobil platform kullanacak. Xiaomi, yeni çipin performansı ve güç verimliliğini artıracağını belirtiyor ancak işlemcinin adını henüz paylaşmıyor.

GizmoChina, bu işlemcinin Snapdragon 8 Elite Gen 6 olacağını öne sürüyor. Bununla birlikte işlemcinin adı Xiaomi tarafından doğrulanmış değil.

LEICA KAMERA SİSTEMİNDE İKİ 200 MP SENSÖR

Leica kamera sistemi, biri ana kamerada, diğeri periskop telefoto kamerada olmak üzere iki adet 200 MP sensör içerecek. Her iki kamera da büyük sensör kullanacak. Xiaomi, bu kurulumu numaralı amiral gemisi serilerinde kullandığı en gelişmiş Leica kamera sistemi olarak tanımlıyor.

Sızıntı kaynağı Digital Chat Station’ın daha önce paylaştığı gerçek cihaz fotoğrafları, 17 mm ile 75 mm arasında odak uzaklığına ve 3,2 kat periskop yakınlaştırmaya işaret etmişti. Xiaomi bu ayrıntıları henüz doğrulamadı.

EKRAN ÇERÇEVELERİ 0,99 MM’YE İNİYOR

Yeni nesil Super Pixel panelde M11 ışık yayma sistemi ve yeni bir yeşil ışık yayan malzeme kullanılacak. Xiaomi’ye göre bu teknoloji, daha az güç tüketerek daha yüksek parlaklık sunabilecek. Yeni ekran paketleme süreciyle çerçeveler de 0,99 mm'ye indirildi.

Tanıtım afişinde şarj hızları yer almıyor. Ancak ağustos ayında görülen bir 3C sertifikası, yeni seriye ait olduğu düşünülen iki Xiaomi modeli için 100 W kablolu şarja işaret etmişti.

Kaynak: GizmoChina