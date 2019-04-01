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Xiaomi 20 yeni ürün tanıtacak!

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TEKNOLOJİ  | 01.04.2019 11:11 | Son Güncelleme

Xiaomi resmi web sitesinden yaptığı bir paylaşımla birlikte 1 Nisan’da yeniden tüm gözlerin kendisinde olacağını kanıtladı. Tanıtılacak ürünler içerisinde; baskülden gözlüğe kadar hemen her şeyi bulmak mümkün.

Xiaomi 20 yeni ürün tanıtacak!

Her ne kadar 1 Nisan şakası olacağı söylense bile, bizce Xiaomi gibi bir şirketin bir de böyle bir konuda şaka yapması pek mümkün değil. Üstelik ürünlerin tamamı, Xiaomi tarafından zaten daha önce de üretilen modellerden oluşuyor.

Şirketin Çin merkezi müdürü Wang Yuan’ın koordinatörlüğünde gerçekleşecek bu etkinlikte, Mi 9 Roy Wang Edition’ın da duyurusu yapılacak. Ürünler içerisinde yok yok desek yeridir. Mi Notebook, VR sanal gerçeklik gözlüğü, Mi Walkie Talkie telsiz, baskül, termometre gibi daha pek çok elektronik ürün, kullanıcılarını bekliyor.

Huawei ve diğer Çinli şirketlerle rekabet etmek isteyen Xiaomi, bunun için ürün çeşitliliğini kat kat arttırmak istiyor. Ancak şirket bunu yalnızca cep telefonlarında değil, aynı zamanda diğer farklı ev aleti ürününde de göstermek istiyor.

Xiaomi eğer böyle bir tanıtımı gerçekten başarırsa, bugüne kadar yapılmayanı yapacak ve prestiji artacak. Xiaomi’nin, rakipleriyle mücadele edebilecek ve oyun kuracak potansiyeli olduğunu düşünüyor musunuz? Konuyla ilgili yorumlarınızı heyecanla bekliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
xiaomi Teknoloji ev aletleri

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