Xiaomi 20 yeni ürün tanıtacak!

Her ne kadar 1 Nisan şakası olacağı söylense bile, bizce Xiaomi gibi bir şirketin bir de böyle bir konuda şaka yapması pek mümkün değil. Üstelik ürünlerin tamamı, Xiaomi tarafından zaten daha önce de üretilen modellerden oluşuyor.

Şirketin Çin merkezi müdürü Wang Yuan’ın koordinatörlüğünde gerçekleşecek bu etkinlikte, Mi 9 Roy Wang Edition’ın da duyurusu yapılacak. Ürünler içerisinde yok yok desek yeridir. Mi Notebook, VR sanal gerçeklik gözlüğü, Mi Walkie Talkie telsiz, baskül, termometre gibi daha pek çok elektronik ürün, kullanıcılarını bekliyor.

Huawei ve diğer Çinli şirketlerle rekabet etmek isteyen Xiaomi, bunun için ürün çeşitliliğini kat kat arttırmak istiyor. Ancak şirket bunu yalnızca cep telefonlarında değil, aynı zamanda diğer farklı ev aleti ürününde de göstermek istiyor.

Xiaomi eğer böyle bir tanıtımı gerçekten başarırsa, bugüne kadar yapılmayanı yapacak ve prestiji artacak. Xiaomi’nin, rakipleriyle mücadele edebilecek ve oyun kuracak potansiyeli olduğunu düşünüyor musunuz? Konuyla ilgili yorumlarınızı heyecanla bekliyoruz.

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