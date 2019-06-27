Mynet Trend

Xiaomi 2019 telefonlarının SAR değerleri

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 27.06.2019 10:30 | Son Güncelleme

Ucuz telefon alırken göz ardı ettiğimiz önemli bir unsur var. Evet SAR değerinden bahsediyoruz. Günümüzde SAR değeri konusunda kullanıcılar yeterli bilgiye sahip değiller. Ayrıca satıcılar da bu konuda müşterileri bilgilendirmiyor.

Xiaomi 2019 telefonlarının SAR değerleri

Çin’in en önemli akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, son dönemde ülkemizde de oldukça popüler olmuş durumda. Hiç reklam yapmamasına karşın agresif fiyat politikası ve müşteri memnuniyeti sayesinde önemli bir kitleye erişen Çinli üretici, hali hazırda en çok sevkiyat gerçekleştiren 4 üreticiden biri olmuş durumda.

Genel olarak Xiaomi modellerinin başarılı olduğunu söylemek mümkün. Hatta bu konuda herkes hem fikir. Zira mevcut donanımı, Xiaomi kadar ucuza sunan ikinci bir üretici daha yok diyebiliriz. En azından Türkiye şartlarında.

Şimdi gelelim asıl konumuza. Yani ülkemizde popüler olan Xiaomi modellerinin SAR değerleri unsuruna. Malum Çinli üreticilerin modelleri SAR değeri konusunda biraz daha üst sınırda yer alıyorlar. Bizler de bugün ki yazımızda ülkemizde çok satan Xiaomi modelleri SAR değerleri konusuna değinmek istedik.

Xiaomi Mi A1

Kafa SAR değeri (AB): 1.75 W/kg
Vücut SAR değeri (AB): 0.76 W/kg

Xiaomi Mi A2

Kafa SAR değeri (AB): 0.963
Vücut SAR değeri (AB): 0.639

Xiaomi Mi A2 Lite

Kafa SAR değeri (AB): 0.547 W/kg
Vücut SAR değeri (AB): 1.473 W/kg

Xiaomi Mi 8 Lite

Kafa SAR değeri (AB): 0.749 W/kg
Vücut SAR değeri (AB): 1.585 W/kg

Xiaomi Mi 8

Kafa SAR değeri (AB): 0.701 W/kg
Vücut SAR değeri (AB): 1.662 W/kg

Xiaomi Pocophone F1

Kafa SAR değeri (AB): 0.537 W/kg
Vücut SAR değeri (AB): 1.582 W/kg

Xiaomi Redmi 7

Kafa SAR değeri (AB): 0.577 W/kg
Vücut SAR değeri (AB): 1.251 W/kg

SAR değeri nedir? Ne anlam ifade eder? Tıklayın.

Denizdeki kırmızılığı fark etti, su üstüne çıkarınca şok geçirdiDenizdeki kırmızılığı fark etti, su üstüne çıkarınca şok geçirdi
Instagram'dan flaş karar! Reklam sayısı artıyorInstagram'dan flaş karar! Reklam sayısı artıyor
Oppo, ekran altı kamera sistemi hakkında uyarıda bulunduOppo, ekran altı kamera sistemi hakkında uyarıda bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
xiaomi Xiaomi Mi A1 Xiaomi Mi A2 Xiaomi Mi A2 Lite Xiaomi Mi 8 Lite Xiaomi Mi 8 Xiaomi Pocophone F1 Xiaomi Redmi 7

En Çok Okunan Trend Haberler

Erdoğan onayladı! O yerler devlet tarafından alınacak

Erdoğan onayladı! O yerler devlet tarafından alınacak

Şoke oldu: Gidin başkasını yakalayın ya, zaten işsizim

Şoke oldu: Gidin başkasını yakalayın ya, zaten işsizim

Meteoroloji: Bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji: Bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor

Sosyal medyayı sallayan kare

Sosyal medyayı sallayan kare

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google'dan önemli karar! Otomatik silinecek

Google'dan önemli karar! Otomatik silinecek

Instagram'dan flaş karar! Reklam sayısı artıyor

Instagram'dan flaş karar! Reklam sayısı artıyor

Oppo, ekran altı kamera sistemi hakkında uyarıda bulundu

Oppo, ekran altı kamera sistemi hakkında uyarıda bulundu

PS Plus Temmuz Ayı Oyunları Belli Oldu!

PS Plus Temmuz Ayı Oyunları Belli Oldu!

PUBG Evreninde Geçen Başka Bir Oyun Geliştiriliyor!

PUBG Evreninde Geçen Başka Bir Oyun Geliştiriliyor!

PUBG Corporation, Striking Distance’ın başına Glen Schofield’i getirdi

PUBG Corporation, Striking Distance’ın başına Glen Schofield’i getirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.