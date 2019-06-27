Xiaomi 2019 telefonlarının SAR değerleri

Çin’in en önemli akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, son dönemde ülkemizde de oldukça popüler olmuş durumda. Hiç reklam yapmamasına karşın agresif fiyat politikası ve müşteri memnuniyeti sayesinde önemli bir kitleye erişen Çinli üretici, hali hazırda en çok sevkiyat gerçekleştiren 4 üreticiden biri olmuş durumda.
Genel olarak Xiaomi modellerinin başarılı olduğunu söylemek mümkün. Hatta bu konuda herkes hem fikir. Zira mevcut donanımı, Xiaomi kadar ucuza sunan ikinci bir üretici daha yok diyebiliriz. En azından Türkiye şartlarında.
Şimdi gelelim asıl konumuza. Yani ülkemizde popüler olan Xiaomi modellerinin SAR değerleri unsuruna. Malum Çinli üreticilerin modelleri SAR değeri konusunda biraz daha üst sınırda yer alıyorlar. Bizler de bugün ki yazımızda ülkemizde çok satan Xiaomi modelleri SAR değerleri konusuna değinmek istedik.
Xiaomi Mi A1
Kafa SAR değeri (AB): 1.75 W/kg
Vücut SAR değeri (AB): 0.76 W/kg
Xiaomi Mi A2
Kafa SAR değeri (AB): 0.963
Vücut SAR değeri (AB): 0.639
Xiaomi Mi A2 Lite
Kafa SAR değeri (AB): 0.547 W/kg
Vücut SAR değeri (AB): 1.473 W/kg
Xiaomi Mi 8 Lite
Kafa SAR değeri (AB): 0.749 W/kg
Vücut SAR değeri (AB): 1.585 W/kg
Xiaomi Mi 8
Kafa SAR değeri (AB): 0.701 W/kg
Vücut SAR değeri (AB): 1.662 W/kg
Xiaomi Pocophone F1
Kafa SAR değeri (AB): 0.537 W/kg
Vücut SAR değeri (AB): 1.582 W/kg
Xiaomi Redmi 7
Kafa SAR değeri (AB): 0.577 W/kg
Vücut SAR değeri (AB): 1.251 W/kg
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