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Xiaomi Amazfit Verge özellikleri ve fiyatı

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TEKNOLOJİ  | 25.01.2019 09:06 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin akıllı saati Xiaomi Amazfit Verge, Türkiye’de satışa sunuluyor. Xiaomi Amazfit Verge özellikleri ve oldukça uygun Türkiye fiyatı hakkındaki tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Xiaomi Amazfit Verge özellikleri ve fiyatı

Çinli dev Xiaomi, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru ülkemize mağaza açmış ve yatırımlarına resmi olarak başlamıştı. İlk etapta telefonlarını Türk kullanıcılar ile buluşturan Xiaomi, daha sonra aksesuarlarını da ülkemizde resmi olarak satışa sunmuştu. Xiaomi, şimdi de akıllı saati olan Xiaomi Amazfit Verge‘ü Türkiye‘de satışa sunmaya hazırlanıyor. Peki, Amazfit Verge özellikleri neler ve Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Amazfit Verge, 1.3 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ile geliyor. Beş güne kadar pil ömrü sunan Amazfit Verge, özellikler koşu, yürüyüş, futbol, tenis ve kayak gibi sporlarda kullanıcısına büyük kolaylık sağlıyor.

Kalp ritmi ölçebilen Amazfit Verge’de, uyku takibi yapma ve harcanan kalori miktarını hesaplama gibi sağlık açısından olukça faydalı özellikler yer alıyor.

Android telefonlar ile Bluetooth üzerinden çalışan Amazfit Verge’ün mavi ve siyah renkleri yer alıyor. Türkiye’de 799 TL‘den satışa sunulan Amazfit Verge’de GPS ve Glonass navigasyon özelliklerinin bulunduğunu belirtelim.

Amazfit Verge’ün henüz iOS uygulaması olmadığı için bu akıllı saat iPhone modelleri ile çalışmıyor. Xiaomi eğer uygulama geliştirirse ilerleyen aylarda Amazfit Verge, iPhone ile de çalışır hale gelebilir.

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xiaomi akıllı saat

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