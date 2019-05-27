Xiaomi beklentilerin de ötesinde

Gerçi son günlerde Huawei üzerine oynanan oyunlar neticesinde Çinli şirketin mevcut pazardaki geleceği pek parlak görünmüyor. Fakat yine de bu durum Çinli üreticilerin, akıllı telefon pazarındaki hakimiyetini değiştirmiş değil.

Adeta para basıyor!

Son dönemde Huawei gibi ön plana çıkan bir diğer Çinli üretici ise Xiaomi. Ülkemizde de hayli popüler olan Çinli üretici geçtiğimiz çeyreğe ait mali raporlarını takipçileriyle paylaştı. Nitekim rakamların beklenenden de iyi olduğu ortaya çıktı.

Açıklanan rakamlara göre Xiaomi geçtiğimiz çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 27 daha fazla gelir elde etti. Ayrıca şirketin telefon satışları da hatırı sayılır bir şekilde arttı.

Çinli üretici ana vatanında yüzde 21’lik bir düşüş yaşamasına karşın, global pazardaki gücü sayesinde 27.9 milyon adet akıllı telefon satmayı başardı. Ayrıca MIUI kullanım oranında da yüzde 37 artış yaşandı ve bu arayüzü kullanan cihaz sayısı 260 milyona yaklaştı.

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