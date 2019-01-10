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Xiaomi Cepheus performansıyla büyüledi

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 10.01.2019 08:40 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi modeli Cepheus kod adıyla performans testinde ortaya çıktı. İşte Xiaomi Cepheus modelinin özellikleri.

Xiaomi Cepheus performansıyla büyüledi

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Xiaomi, uzun bir süredir yeni amiral gemisi modeli üzerinde çalışıyor. Çinli üreticinin üst segmentteki yeni modeli geçtiğimiz gün bir performans testinde ortaya çıktı.

Xiaomi Cepheus ismiyle ortaya çıkan cihaz, performans testinde  tek çekirdekten 3524, çok çekirdekten ise 11260 puan almayı başardı. Snapdragon 855 yonga setiyle gelecek olan telefon, bu performansıyla Kirin 980’den güç alan Mate 20 Pro’yu da geride bırakmış oldu.

Xiaomi Cepheus performans testinde 6GB RAM ve Android 9 Pie ile görüntülendi. Zaten Xiaomi amiral gemisi modellerinin global versiyonlarında 6GB RAM kullanıyor. Dolayısıyla bu çok da şaşırtıcı değil.

Peki Cepheus kod ismiyle ortaya çıkan Xiaomi cihazının gerçek adı ne? Aslında bu sorunun öyle geniş bir cevap yelpazesi bulunmuyor. Malum Çinli üretici yılın ilk yarısında Mi 9, ikinci yarısında ise Mi Mix 4’ü satışa sunacak.

Dolayısıyla bu modelin Mi 9 olma ihtimali çok büyük. Ayrıca 5G destekli Mi Mix 3 modelini de unutmamak gerekiyor. Xiaomi, yeni nesil Mi Mix 3 modelinde de Snapdragon 855 kullanabilir. Gerçi o zaman telefonun ismi de Mi Mix 3s olacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
xiaomi akıllı telefon

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