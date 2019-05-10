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Xiaomi çok şaşıracağınız bir yarışma düzenliyor

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TEKNOLOJİ  | 10.05.2019 10:58 | Son Güncelleme

Fotoğraf makinesi üreticilerinin, ödüllü fotoğraf yarışması düzenlemelerine artık alışmıştık. Bu defa yeni bir sektör, fotoğraf alanında yarışmaya başladı.

Xiaomi çok şaşıracağınız bir yarışma düzenliyor

Sony gibi üreticilerin fotoğraf yarışları yapması artık bir gelenek haline gelmişti. Xiaomi firması ise bu geleneği kendi lehine bozmayı başarıyor. Son üç yıldır sürekli olarak fotoğraf yarışması düzenleyen şirket, ödül dağıtmaya doymadı.

Şirketin hesapladığından çok daha fazla kişi, 2017 yılında yapılan Xiaomi ödüllü fotoğraf yarışmasına katılmıştı. İlginin yoğun olduğunu gören şirket, bunu her yıl yapma kararı aldı. 2017 yılındaki fotoğraf yarışmasında ödül, 190 bin TL olarak belirlenmişti.

Şirket 2018 yılında tekrar bir yarışma düzenledi ve bu defa da birinciye yaklaşık 62 bin TL ödül verdi. Toplamda dağıtılan ödül ise yaklaşık olarak 310 bin TL oldu. Böylece Xiaomi, çok daha geniş bir çevre tarafından tanınma fırsatı buldu.

Akıllı telefon üreticileri, kameralarının çok iyi çekimler yapabileceğini göstermek için bazı yarışmalar düzenliyor. Kamera gücüyle ön plana çıkmaya çalışan bu kuruluşlar, zorlu bir rekabetin hakim olduğu akıllı telefon piyasasında lider olmak istiyor. Huawei’nin son dönem reklamlarına dikkat edilirse; kamera gücünün çok fazla ön plana çıkarılmak istediğini fark edebilirsiniz. Peki siz Xiaomi’nin fotoğraf yarışması hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Anahtar Kelimeler:
#fotoğraf sony xiaomi akıllı telefon

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