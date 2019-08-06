Xiaomi’den güneş panelli akıllı telefon

Şirket tarafından alınan patent incelendiğinde, ilginç bir tasarımın olduğu göze çarpıyor. Ön tarafında hiçbir şekilde kamera kullanılmayan bu modelde muhtemelen ekran içi kamera teknolojisi tercih edilecek. Arka yüzeyinin bir bölümünde ise güneş panelleri bulunmakla birlikte, iki kameraya yer verilmişti.

Xiaomi kuruluşunun yeni üreteceği bu akıllı telefonda, önemli bir problem daha bulunuyor. Samsung 2009 yılında güneş enerjisi ile çalışan iki farklı cep telefonu sunmuştu. Ancak bu cep telefonları bir saat güneş enerjisi alsa bile en fazla 10 dakika görüşme imkanı veriyordu. Şirketin yine aynı başarısızlıkla karşı karşıya kalma ihtimali mümkün.

Tüm olumsuzluklar ve ortaya çıkabilecek problemler Xiaomi tarafından değerlendirilecek. Muhtemelen şu anda olmasa bile orta vadede kuruluşun böyle bir akıllı telefonu piyasaya sürmesi bekleniyor. Peki sizce de bu tarz bir model kullanıcılar tarafından beğenilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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