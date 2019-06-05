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Xiaomi, ekrana gömülü kamera teknolojisini tanıttı

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TEKNOLOJİ  | 05.06.2019 07:43 | Son Güncelleme

Dünya Apple ve Samsung’a odaklanmışken, Çin’den ilginç teknolojiler gelmeye devam ediyor. İlk olarak ekrana gömülü parmak izi okuyucusunu tanıtan Çin firmaları, şimdi de kamerayı ekrana gömmeyi başardı.

Xiaomi, ekrana gömülü kamera teknolojisini tanıttı

Xiaomi, bugün resmi Twitter hesabı üzerinden ekranın içerisine entegre edilmiş kamera teknolojisini duyurdu.

Innovation For Everyone mottosu ile tanıtılan bu teknoloji şimdilik prototip aşamasında. Tahminlere göre; Xiaomi 2019 yılının sonlarına doğru bu teknolojiyi son kullanıcılar ile buluşturacak. İnovasyon konusunda Apple ve Samsung’a kök söktürmeye başlayan Xiaomi, eğer bunu yapabilirse büyük olay yaratabilir.

Ekrana entegre edilmiş kamera sayesinde ne pop-up kamera ne de çentik kullanılmadan tam ekran deneyimi rahat bir şekilde sunulabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
xiaomi Apple samsung

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