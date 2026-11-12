Xiaomi HyperOS 4 güncellemesi bu telefonlara gelmeyecek: İşte liste dışı kalan modeller

Xiaomi'nin yeni işletim sistemi arayüzü HyperOS 4, 15 Ekim 2026 itibarıyla Çin'deki en yeni telefon ve tabletlere sunulmaya başladı. Apple'ın Liquid Glass tasarımıyla karşılaştırılan yarı saydam görünümüyle öne çıkan güncelleme, Çin'deki Xiaomi 17 kullanıcılarına ulaşmaya başladı.

Ancak yeni sürüm tüm Xiaomi telefonlarına gelmeyecek. Xiaomi 12, Xiaomi 12T ve Redmi Note 12 5G gibi modeller, yazılım destek sürelerinin sona ermesi nedeniyle HyperOS 4 güncelleme takviminde yer almıyor. Ayrıca hâlâ destek kapsamında bulunan bazı uygun fiyatlı telefonlar için de güncelleme belirsizliği devam ediyor.

HYPEROS 4 GÜNCELLEMESİNİ HANGİ XİAOMİ TELEFONLARI ALACAK?

Xiaomi'nin Çin için yayımladığı resmi güncelleme takvimi, toplam 57 telefon ve 15 tableti kapsıyor. Güncellemeler, Ekim 2026'dan itibaren aşamalı olarak kullanıma sunuluyor.

İlk aşamada Xiaomi 17 serisi, Redmi K100 ve K90 serileri ile Xiaomi Pad 8 yer aldı. Takvimde sonraki aşamalar için öngörülen tarihler ise şöyle:

31 Ekim 2026'ya kadar: Xiaomi 17 Max, Xiaomi 17T, Xiaomi 17T Pro, Redmi K90 Max ve Redmi Turbo 5 serisi.

Xiaomi 17 Max, Xiaomi 17T, Xiaomi 17T Pro, Redmi K90 Max ve Redmi Turbo 5 serisi. 15 Kasım 2026'ya kadar: Xiaomi 15 serisi, MIX Flip 2, Civi 5 Pro ve Redmi K80 serisi.

Xiaomi 15 serisi, MIX Flip 2, Civi 5 Pro ve Redmi K80 serisi. 30 Kasım 2026'ya kadar: Redmi Note 17 ve Redmi Note 15 serileri.

Redmi Note 17 ve Redmi Note 15 serileri. Aralık 2026: Xiaomi 14 ve Xiaomi 13 serileri, MIX Fold 3, MIX Fold 4, Redmi K70 serisi, Redmi Note 14 Pro ve Redmi Note 14 5G.

Ocak 2027 ise televizyonlar ve giyilebilir cihazlara yönelik güncellemeler için ayrılmış durumda.

HyperOS 4'ün küresel beta programı Eylül 2026'da Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra ve Leica Leitzphone modelleriyle başladı. Daha sonra Xiaomi 17T, 17T Pro, 15 ve 15 Ultra da programa dâhil edildi.

Bununla birlikte Xiaomi, güncellemenin Çin dışındaki ülkelerde ne zaman genel kullanıma sunulacağını henüz açıklamadı. Beebom'un 11 Ekim tarihli haberinde, Xiaomi'nin Hindistan ve diğer pazarlar için de henüz bir takvim doğrulamadığı belirtilmişti. Çin'de satılmayan Poco telefonları ise mevcut listede yer almıyor.

HYPEROS 4 GÜNCELLEMESİNİ ALAMAYACAK XİAOMİ TELEFONLARI

Xiaomi, cihazlarının yazılım desteğinin ne zaman sona ereceğini güvenlik merkezi üzerinden duyuruyor. Gizmochina'nın derlediği bilgilere göre 2026 yılı içinde toplam 19 cihazın destek süresi sona eriyor.

Destek süresi biten veya bitmek üzere olan modeller arasında şunlar bulunuyor:

Mart 2026: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Redmi Note 12 5G, Redmi 12C, Redmi A2 ve Redmi A2+.

Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Redmi Note 12 5G, Redmi 12C, Redmi A2 ve Redmi A2+. Mayıs 2026: Poco F5 ve Poco F5 Pro.

Poco F5 ve Poco F5 Pro. Ekim 2026: Xiaomi 12T ve Xiaomi 12T Pro.

Xiaomi 12T ve Xiaomi 12T Pro. Kasım 2026: Redmi 13C ve Poco C65.

Yazılım desteği sona eren cihazlar, yeni işletim sistemi sürümlerinin yanı sıra güvenlik yamalarını da almayı bırakıyor. Bu nedenle kullanıcılar açısından yalnızca yeni özelliklere erişim değil, güvenlik güncellemelerinin devam edip etmediği de önem taşıyor.

Xiaomi, yeni telefonlarında destek sürelerini uzatmış durumda. Örneğin Xiaomi 15 için dört işletim sistemi güncellemesi ve altı yıllık güvenlik güncellemesi vadediliyor. Ancak bu süre, Samsung ve Google'ın amiral gemisi telefonları için sunduğu yedi yıllık desteğin gerisinde kalıyor.

BU 6 TELEFON İÇİN HYPEROS 4 BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Yazılım desteği devam etmesine rağmen HyperOS 4'e geçişi kesinleşmeyen modeller de bulunuyor.

Xiaomi yazılımlarını takip eden Ximitime, Android 16 ile sınırlı telefonlar için HyperOS 4 test sürümlerine rastlanmadığını bildirdi.

Henüz HyperOS 4 testlerine dâhil edilmediği belirtilen altı model şöyle:

Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi Note 14S

Redmi A5 4G

Poco C71

Poco M6 Pro 4G

Poco X6 5G

Ancak bu telefonların HyperOS 4 güncellemesinden kesin olarak mahrum kalacağı doğrulanmış değil. Xiaomi, söz konusu modellerin kapsam dışında tutulduğuna ilişkin resmî bir açıklama yapmadı. Üstelik bazı cihazların önünde hâlâ birkaç yıllık güvenlik desteği bulunuyor.

Bu nedenle modellerin HyperOS 3'te kalıp kalmayacağı henüz kesinlik kazanmadı.

XİAOMİ 13 SERİSİ ANDROİD 17 ALACAK MI?

Güncelleme takvimindeki dikkat çekici ayrıntılardan biri de Xiaomi 13 serisinin Aralık 2026 listesinde bulunması.

Xiaomi, 2023 yılında bu seri için üç büyük Android güncellemesi vadetmişti. Bu taahhüde göre cihazların son büyük Android sürümünün Android 16 olması gerekiyordu.

Ancak HyperOS 4 takviminde yer almaları, yeni bir soru işareti oluşturuyor. Xiaomi 13 serisinin Android 17'ye yükseltilip yükseltilmeyeceği veya Android 16 tabanlı bir HyperOS 4 sürümü alıp almayacağı henüz açıklanmadı.

2023'ün başındaki küresel lansmanından itibaren dört yıllık güvenlik desteği vadedilen Xiaomi 13 de yazılım desteğinin son yılında olan pek çok popüler telefondan biri.

HYPEROS 4 İLE HANGİ YENİLİKLER GELİYOR?

HyperOS 4'le gelen yeni tasarım dilini Xiaomi, Soft Light Glass olarak adlandırıyor.

Apple'ın Liquid Glass yaklaşımıyla karşılaştırılan bu tasarım, Xiaomi'ye göre arka plandaki renk ve içeriklere göre saydamlık düzeyini değiştirebiliyor. Kilit ekranındaki saat de iOS 26 kullanan iPhone'larda olduğu gibi yeniden boyutlandırılabiliyor, taşınabiliyor ve farklı stillerle özelleştirilebiliyor.

Ancak yeni tasarımın tüm görsel özellikleri her telefonda kullanılamayacak. Xiaomi'ye göre tam deneyim için Snapdragon 8 Elite, Dimensity 9500 veya şirketin kendi geliştirdiği XRING O1 işlemcisi ya da bunlardan daha yeni bir işlemci gerekiyor. Güncelleme kapsamındaki eski telefonlarda ise tasarımın sadeleştirilmiş sürümü sunulacak.

Xiaomi'nin açıkladığı performans iyileştirmeleri de dikkat çekiyor. Şirketin iddiasına göre HyperOS 4:

Sekiz saatlik kullanımın ardından yüzde 27,2 daha fazla belleğin boş kalmasını sağlıyor.

Uzun süreli kullanım sonrasında uygulamaların yüzde 17,5 daha hızlı açılmasını sağlıyor.

Yapay zekâ tarafında ise Super XiaoAI 2.0 sesli asistanı, Xiaomi'nin kendi MiMo yapay zekâ modeliyle çalışıyor. Yeni Uzman Modu (Expert Mode), farklı uygulamalar arasında birden fazla adımdan oluşan görevleri gerçekleştirebiliyor. Bununla birlikte yapay zekâ özelliklerinin büyük bölümü şimdilik Çin ile sınırlı.

HyperOS 4'ün Android 17 tabanlı olduğu bildiriliyor. Öte yandan Xiaomi'nin en yeni telefonları, Temmuz 2026'da yayımlanan HyperOS 3.3 ara sürümüyle Android 17'ye zaten geçmişti.

Kaynak: Engadget