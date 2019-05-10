Xiaomi Mi 9 inceleme altında

Mi 9’un tasarımı çok güzel, bir mücevheri andırıyor. Ama aynı zamanda, arka yüzeyi kir ve parmak izi de tutuyor. Bu sebeple kutuda gelen koruyucu kılıfı kullanmanızı öneriyoruz. 173 gram ağırlığındaki telefon, 7.61mm kalınlığında. Ön kısmında herhangi bir fiziksel tuş yer almazken, alt kısımda da 3.5mm kulaklık girişinin olmadığını görüyoruz. Yine de kutudan 3.5mm dönüştürücü çıkıyor ve böylece kulaklıklarınızı telefonda kullanabilirsiniz.

6.39 inç, Amoled ekranı bulunan telefon, gerek dokunuşlara verdiği tepkiler, gerek görüntü kalitesi, gerekse de parlaklık düzeyiyle ortalamanın üzerinde bir cihaz. Akıcı arayüzünün de yardımıyla kullanımı çok kolay ve keyifli.

Mi 9, gücünü 7nm olarak üretilen Snapdragon 855 çipsetinden alıyor. 128GB dahili depolaması ve 6GB RAM’i bulunan ürün, oyun ve uygulamaları rahatlıkla çalıştırıyor. Örneğin, son dönemin en güçlü ve en popüler mobil oyunu PUBG’yi bu cihazda rahatlıkla oynayabilirsiniz.

Android 9 işletim sisteminin bulunduğu telefon, gündelik işlemlerinizde ısınmadan yoluna devam ediyor. Eğer uzun süre oyun oynar veya video çekerseniz, yavaş yavaş ısınmaya başladığını da fark ediyorsunuz, ancak bu ciddi bir düzey değil.