Xiaomi Mi 9 inceleme altında

Mi 9’un tasarımı çok güzel, bir mücevheri andırıyor. Ama aynı zamanda, arka yüzeyi kir ve parmak izi de tutuyor. Bu sebeple kutuda gelen koruyucu kılıfı kullanmanızı öneriyoruz. 173 gram ağırlığındaki telefon, 7.61mm kalınlığında. Ön kısmında herhangi bir fiziksel tuş yer almazken, alt kısımda da 3.5mm kulaklık girişinin olmadığını görüyoruz. Yine de kutudan 3.5mm dönüştürücü çıkıyor ve böylece kulaklıklarınızı telefonda kullanabilirsiniz.
6.39 inç, Amoled ekranı bulunan telefon, gerek dokunuşlara verdiği tepkiler, gerek görüntü kalitesi, gerekse de parlaklık düzeyiyle ortalamanın üzerinde bir cihaz. Akıcı arayüzünün de yardımıyla kullanımı çok kolay ve keyifli.
Mi 9, gücünü 7nm olarak üretilen Snapdragon 855 çipsetinden alıyor. 128GB dahili depolaması ve 6GB RAM’i bulunan ürün, oyun ve uygulamaları rahatlıkla çalıştırıyor. Örneğin, son dönemin en güçlü ve en popüler mobil oyunu PUBG’yi bu cihazda rahatlıkla oynayabilirsiniz.
Android 9 işletim sisteminin bulunduğu telefon, gündelik işlemlerinizde ısınmadan yoluna devam ediyor. Eğer uzun süre oyun oynar veya video çekerseniz, yavaş yavaş ısınmaya başladığını da fark ediyorsunuz, ancak bu ciddi bir düzey değil.
Tabii ki telefonun en dikkat çekici tarafını, arkasında konumlandırılan 3 kameralı özel sistem oluşturuyor. Bu sistemde 48 + 12 + 16MP olmak üzere 3 kamera var. Normal çekim, geniş açılı çekim ve makro çekim için pek çok seçeneğiniz var yani. 2X optik ve 10x dijital zoom sunan bu kamera sistemi, özellikle iyi ışıklı ortamlarda çok iyi sonuçlar veriyor. Geliştirilmiş gece modu sayesinde de pek çok cihaza kıyasla daha düşük ışıkta daha iyi fotoğraflar çekebiliyor. Video tarafına baktığımızda, 1080P 60FPS, 4K, hızlı çekim ve ağır çekim gibi modlar var.
Ön kamera ise 20MP değerde ve çok iyi selfie’ler çekerken 1080p video kayıtları da gerçekleştirebiliyor.
Telefonun 3300mAh değerdeki pili, hem kablolu hem de kablosuz olmak üzere hızlı şarj desteği sunuyor. Eğer Mi’nin kablosuz şarj pad’ini alırsanız, telefonu 90 dakikada tamamen şarj edebiliyor. Ürün, tek şarj ile bir günü rahatlıkla çıkarmanıza da imkân veriyor.
Toparlamak gerekirse Mi 9, tasarımı, büyük ekranı ve toplamda 4 kamerasıyla dikkat çekici bir telefon. Ayrıca fiyatı da pek çok amiral gemisi modele kıyasla çok daha uygun. Ürünü ülkemizde 5000 TL’ye bulabilirsiniz.
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