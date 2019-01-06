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Xiaomi Mi 9 özellikleri belli oldu

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 06.01.2019 12:48 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin önümüzdeki dönemde tanıtacağı yeni amiral gemisi Mi 9’nın özellikleri belli oldu. İşte Xiaomi Mi 9 özellikleri ve fiyatı hakkındaki detaylar.

Xiaomi Mi 9 özellikleri belli oldu

Hali hazırda en çok akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştiren 4 üreticiden biri olan Xiaomi, şu aralar yeni amiral gemisi modeli üzerine yoğunlaşmış durumda. Eğer bir aksilik olmazsa Xiaomi’nin üst segmentteki yeni modeli Mi 9’ı Mart ayında satışa sunması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi Mi 9 ile ilgili ilk detaylar ortaya çıkmaya başlamıştı. Sızdırılan bir raporda telefonun 3 ana kamera ile geleceği belirtilmişti. Şimdi ise Mi 9 hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıktı.

Sızdırılan son raporlar doğrultusunda, Mi 9’un tasarım anlamında OnePlus 6T’yi andracağını söyleyebiliriz. Telefonun arka kısmında 40MP + 12MP + 2MP’lik üçlü ana kamera modülü yer alacak.

Ön tarafta ise su damlası şeklindeki bir çentik içerisinde 24MP’lik selfie kamerası bulunacak. FHD+ çözünürlüğünde 19:9 en boy oranına sahip 6.4 inçlik ekranla gelecek olan Mi 9, Snapdragon 855 yonga setinden güç alacak.

Telefonun RAM tarafında ise kullanıcı tercihine göre 6GB, 8GB, 10GB’lık seçenekler sunacağı tahmin ediliyor. Ayrıca dahili depolama alanında da 128GB’tan başlayıp 512GB’a varan opsiyonlar bulunacak.

3500 mAh kapasitesine sahip bir bataryayla gelecek olan Xiaomi Mi 9 fiyatı ise 436 dolardan başlayacak. Telefonun Avrupa fiyatı ise 383 euro olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Mi 9 Teknoloji

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