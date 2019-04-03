Xiaomi Mi 9 SE Brown Bear Edition bugün duyuruldu

Xiaomi geçtiğimiz ay merakla beklenen amiral gemisi modeli Xiaomi Mi 9 ile karşımıza çıkmıştı. Çinli firma bugün ise kendi ülkesine özel olarak geliştirilen Xiaomi Mi 9 SE Brown Bear Edition modelini duyurdu. Mesajlaşma uygulaması Line Messenger ile ortak bir çalışma ile geliştirilen SE Brown Bear Edition, tasarımı ile dikkat çekiyor.

Mi 9 SE Brown Bear Edition, kutusundan Brown Bear arayüzü ile çıkıyor. Mi 9 SE Brown Bear Edition‘ın kutu içeriğinde; kılıf, 10.000 mAH kapasiteli powerbank ve Line Friends karakterlerinin yer aldığı çıkartma yer alıyor.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 712 yonga setinden alan telefonda 6 GB RAM yer alıyor. 5.97 inç büyüklüğünde 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran ile gelen telefonda üçlü kamera kurulumu yer alıyor.

48 Megapiksel + 8 Megapiksel + 13 Megapiksel arka kamera kurulumuna 20 Megapiksel ön kamera eşlik ediyor. 3.070 mAh kapasiteli bataryadan beslenen telefonda 18W hızlı şarj desteği yer alıyor. Yaklaşık olarak 350 dolar seviyesinde satışa sunulan bu modelin globalde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

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