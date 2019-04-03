Mynet Trend

Xiaomi Mi 9 SE Brown Bear Edition bugün duyuruldu

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 03.04.2019 07:48 | Son Güncelleme

Xiaomi Mi 9 SE Brown Bear Edition farklı tasarımı ile dikkat çekiyor. İşte Xiaomi Mi 9 SE Brown Bear Edition özellikleri ve fiyatı hakkında her şey.

Xiaomi Mi 9 SE Brown Bear Edition bugün duyuruldu

Xiaomi geçtiğimiz ay merakla beklenen amiral gemisi modeli Xiaomi Mi 9 ile karşımıza çıkmıştı. Çinli firma bugün ise kendi ülkesine özel olarak geliştirilen Xiaomi Mi 9 SE Brown Bear Edition modelini duyurdu. Mesajlaşma uygulaması Line Messenger ile ortak bir çalışma ile geliştirilen SE Brown Bear Edition, tasarımı ile dikkat çekiyor.

Mi 9 SE Brown Bear Edition, kutusundan Brown Bear arayüzü ile çıkıyor. Mi 9 SE Brown Bear Edition‘ın kutu içeriğinde; kılıf, 10.000 mAH kapasiteli powerbank ve Line Friends karakterlerinin yer aldığı çıkartma yer alıyor.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 712 yonga setinden alan telefonda 6 GB RAM yer alıyor. 5.97 inç büyüklüğünde 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran ile gelen telefonda üçlü kamera kurulumu yer alıyor.

48 Megapiksel + 8 Megapiksel + 13 Megapiksel arka kamera kurulumuna 20 Megapiksel ön kamera eşlik ediyor. 3.070 mAh kapasiteli bataryadan beslenen telefonda 18W hızlı şarj desteği yer alıyor. Yaklaşık olarak 350 dolar seviyesinde satışa sunulan bu modelin globalde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

Huawei P30 Pro ve Mate 20 Pro kamera karşılaştırması

Ağlayıp küfürler yağdırdı... Kolera: Sagopa Kajmer kemiklerimi kırdı!Ağlayıp küfürler yağdırdı... Kolera: Sagopa Kajmer kemiklerimi kırdı!
Güncelleme yayınlandı! İşte düzeltilen hatalarGüncelleme yayınlandı! İşte düzeltilen hatalar
İşte indirime giren Xbox One oyunları İşte indirime giren Xbox One oyunları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Mi 9 SE Brown Bear Edition xiaomi

En Çok Okunan Trend Haberler

İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

1 oyla kazandığı seçimi, itiraz sonucu 2 oyla kaybetti

1 oyla kazandığı seçimi, itiraz sonucu 2 oyla kaybetti

Bunun modası mı olur demeyin! Şeyma yaptı yine gündemde

Bunun modası mı olur demeyin! Şeyma yaptı yine gündemde

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bu kadınlar tarihe geçecek

Bu kadınlar tarihe geçecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu uygulamaya dikkat! Hata geldiğinde otomatik cevap veriyor

Bu uygulamaya dikkat! Hata geldiğinde otomatik cevap veriyor

NASA'dan olay proje! Şekil değiştiren kanat geliyor

NASA'dan olay proje! Şekil değiştiren kanat geliyor

AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.4.1 ile düzeltilen hatalar

Güncelleme yayınlandı! İşte düzeltilen hatalar

İndirime giren Xbox One oyunları

İşte indirime giren Xbox One oyunları

ADATA XPG GAMMIX S5 inceleme altında

ADATA XPG GAMMIX S5 inceleme altında

Mac bilgisayarlar için ek koruma

Mac bilgisayarlar için ek koruma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.