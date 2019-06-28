Xiaomi Mi 9T vs iPhone X

Akıllı telefon sektöründeki rekabet gün geçtikçe biraz daha artıyor. Bu rekabetin en yoğun hissedildiği kriter ise kamera tarafı diyebiliriz. Son dönemde akıllı telefon üreticileri özellikle de kamera tarafında önemli atılımlar gerçekleştirdiler. Bu atılımlar sonucunda, üst segmentteki modellerin kamera performansı, profesyonel makinalara kafa tutacak düzeye yükseldi.

Geçtiğimiz yıl Huawei’nin belli tabuları yıkarak 3 ana kamera kullanması, akıllı telefon sektöründe önemli bir dönemin de startını verdi.

Artık orta segmente hitap eden modellerde bile 3 ana kameraya rastlamak mümkün. Üstelik bu modelleri fotoğraf çekim performansıyla pek çok üst segment telefona kafa tutuyor.

Bugün ki yazımızda kısa süre önce ülkemizde de satışa sunulan Xiaomi Mi 9T modelinin kamera performansını gözler önüne sereceğiz. Xiaomi Mi 9T’nin karşısına rakip olarak koyacağımız model ise 2017 yılında raflardaki yerini alan iPhone X.

İki telefonu rakip olarak seçmemizin nedeni ise fiyat açısından benzer aralıkta bulunmaları. Mi 9T’nin fiyatı ortalama olarak 4000 TL civarında. iPhone X ise 5000 ile 5500 TL arasında fiyatlardan satılmakta. Peki hangi telefonun kamerası daha iyi.