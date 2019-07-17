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Xiaomi Mi A3 için geri sayıma başladı

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TEKNOLOJİ  | 17.07.2019 09:24 | Son Güncelleme

Son dönemin flaş isimlerinden biri olan Xiaomi, hızlı yükselişini devam ettiriyor. Kısa süre içerisinde akıllı telefon pazarında en çok sevkiyat gerçekleştiren 4 isimden biri olmayı başaran Çinli üretici, gelecekte Apple, Samsung ve Huawei gibi devleri tahtından edecek gibi görünüyor.

Xiaomi Mi A3 için geri sayıma başladı

Agresif fiyat politikası sayesinde, global pazarda önemli bir müşteri kitlesine erişmeyi başaran Xiaomi’nin bu performansında, Mi A serisinin de özel bir yeri bulunuyor.Ülkemizde de hayli popüler olan Mi A modelleri, fiyat / performans oranındaki mükemmel denge sayesinde milyonlarca kullanıcıya ulaşmış durumda. Bu seri ile müşteri kitlesini daha da genişletmek isteyen Çinli üretici, şimdiden Xiaomi Mi A3 için geri sayıma geçmiş durumda.

Zaten bir süredir Temmuz ayının ortalarına doğru Mi A3’ün tanıtılacağına yönelik söylentiler duyuyorduk. Sonunda bu söylentiler Xiaomi İspanya tarafından yapılan açıklama ile gerçeğe dönüştü. Çinli üreticinin İspanya ofisinden yapılan açıklamada Xiaomi Mi A3 etkinliğinin 17 Temmuz’da gerçekleşeceği belirtildi. Telefonun ne zaman satışa sunulacağı ise etkinlikte açıklanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Mi A3 çin

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