Xiaomi Mi Band 3 akıllı bileklik inceleme

Xiaomi Mi Band 3’ün tasarım hatlarına baktığımızda, Mi Band 2 ile arasında ciddi farklar olmamakla birlikte daha gelişmiş bir tasarım çizgisine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın fazlasıyla yumuşatılmış köşeleri var ve adeta bir şekeri andırıyor. Mi Band 2 ile kıyaslayınca daha derin bir siyah tonuna sahip ve Mi Band 2’den daha büyük.

Mi Band 3’ün 128×80 çözünürlük sunan OLED ekranı, 0.78 inch değerde. Daha büyük ekran sayesinde verileri daha iyi takip edebiliyorsunuz. Üstelik bu kez bildirimleri de daha detaylı görebiliyorsunuz. Mi Band 2’de bildirimlerin içeriklerini göremiyordunuz.

Ekranın biraz alt kısmına indiğimizde, içeriye doğru oyuk bir bölge dikkat çekiyor, ki yine Mi Band 2 ile kıyaslandığında çok daha hoş bir his uyandırıyor. Dokunmatik bir home tuşu gibi.

Bu bileklik ile suya girebilir, hatta saatlerce suda kalabilirsiniz. Suya dayanıklı olarak tasarlanan cihazın yumuşak kayışı da gayet kullanışlı ve isterseniz farklı renkte kayışları da alarak o günkü modunuza – giyim tarzınıza göre ufak özelleştirmeler gerçekleştirebilirsiniz.