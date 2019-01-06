Xiaomi Mi Band 3 akıllı bileklik inceleme

Xiaomi Mi Band 3’ün tasarım hatlarına baktığımızda, Mi Band 2 ile arasında ciddi farklar olmamakla birlikte daha gelişmiş bir tasarım çizgisine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın fazlasıyla yumuşatılmış köşeleri var ve adeta bir şekeri andırıyor. Mi Band 2 ile kıyaslayınca daha derin bir siyah tonuna sahip ve Mi Band 2’den daha büyük.
Mi Band 3’ün 128×80 çözünürlük sunan OLED ekranı, 0.78 inch değerde. Daha büyük ekran sayesinde verileri daha iyi takip edebiliyorsunuz. Üstelik bu kez bildirimleri de daha detaylı görebiliyorsunuz. Mi Band 2’de bildirimlerin içeriklerini göremiyordunuz.
Ekranın biraz alt kısmına indiğimizde, içeriye doğru oyuk bir bölge dikkat çekiyor, ki yine Mi Band 2 ile kıyaslandığında çok daha hoş bir his uyandırıyor. Dokunmatik bir home tuşu gibi.
Bu bileklik ile suya girebilir, hatta saatlerce suda kalabilirsiniz. Suya dayanıklı olarak tasarlanan cihazın yumuşak kayışı da gayet kullanışlı ve isterseniz farklı renkte kayışları da alarak o günkü modunuza – giyim tarzınıza göre ufak özelleştirmeler gerçekleştirebilirsiniz.
Xiaomi Mi Band 3 ile neler yapabilirsiniz?
Öncelikle, Android ve iOS işletim sistemli cihazlarınız için resmi uygulamasını indirmenizde fayda var. Bu uygulama sayesinde bilekliğinizin ana ekranından tercihlerinize kadar pek çok düzenlemeyi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bilekliğin Türkçe dil desteği de var.
Mi Band 3’ünüz ile adımlarınızı takip edebilir, yaktığınız kaloriyi görebilir ve anlık olarak kalp ritminizi ölçebilirsiniz. Bunun yanında, az evvel de söz ettiğimiz gibi telefonunuza gelen bildirimlerinizi görebilir, aramalarınızı yönetebilirsiniz. Titreşimli alarmı sayesinde sabah uyanmanız da daha kolay olacaktır.
Bluetooth 4.2 bağlantı özelliği bulunan cihaz, akıllı telefonunuzla hızlı bir şekilde eşleşiyor ve işlemlerinizi hızlıca halledebiliyorsunuz.
Pili hemen bitmediği için uyku takibi de yapabilirsiniz
Evet, cihazın bir özelliği de bu. Akıllı bileklik, 110mAh pile sahip. Şarj aparatı da Mi Band 2’ninkiyle benzer tasarımda. Ürün, tek şarj ile 20 gün civarı kullanım sunuyor ki bu çok iyi. Böylece cihazınızı rahatlıkla kullanabilir. Saat öğrenme, bildirimlere bakma gibi işlemleriniz için telefon ekranınızı açmak zorunda kalmadığınızdan telefon şarjınızı da daha verimli kullanabilirsiniz.
Eğer Mi Band 2’ye sahipseniz, MiBand 3’ü almanıza pek de gerek yok aslında.
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