TREND

Xiaomi Mi Band 3 akıllı bileklik inceleme

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 06.01.2019 12:52 | Son Güncelleme

Özellikle sporcular için akıllı bileklikler önemli. Tabii sporcular dışında, fırsat buldukça spor yapmak isteyen, daha da basite gelecek olursak gündelik yaşantısındaki hareketlerini takip etmek isteyenler var. “Ne kadar adım attım, kaç kalori yaktım, kalp ritmim ne durumda?” gibi soruların cevapları önemli. Haliyle bu cevapları merak eden milyonlarca kullanıcı var. Xiaomi, büyük ilgi toplayan Mi Band 2 akıllı bilekliğinin ardından şimdi de 3. sürüm ile karşımızda: Xiaomi Mi Band 3.

Xiaomi Mi Band 3 akıllı bileklik inceleme

Xiaomi Mi Band 3’ün tasarım hatlarına baktığımızda, Mi Band 2 ile arasında ciddi farklar olmamakla birlikte daha gelişmiş bir tasarım çizgisine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın fazlasıyla yumuşatılmış köşeleri var ve adeta bir şekeri andırıyor. Mi Band 2 ile kıyaslayınca daha derin bir siyah tonuna sahip ve Mi Band 2’den daha büyük.

Mi Band 3’ün 128×80 çözünürlük sunan OLED ekranı, 0.78 inch değerde. Daha büyük ekran sayesinde verileri daha iyi takip edebiliyorsunuz. Üstelik bu kez bildirimleri de daha detaylı görebiliyorsunuz. Mi Band 2’de bildirimlerin içeriklerini göremiyordunuz.

Ekranın biraz alt kısmına indiğimizde, içeriye doğru oyuk bir bölge dikkat çekiyor, ki yine Mi Band 2 ile kıyaslandığında çok daha hoş bir his uyandırıyor. Dokunmatik bir home tuşu gibi.
Bu bileklik ile suya girebilir, hatta saatlerce suda kalabilirsiniz. Suya dayanıklı olarak tasarlanan cihazın yumuşak kayışı da gayet kullanışlı ve isterseniz farklı renkte kayışları da alarak o günkü modunuza – giyim tarzınıza göre ufak özelleştirmeler gerçekleştirebilirsiniz.

Xiaomi Mi Band 3 ile neler yapabilirsiniz?

Öncelikle, Android ve iOS işletim sistemli cihazlarınız için resmi uygulamasını indirmenizde fayda var. Bu uygulama sayesinde bilekliğinizin ana ekranından tercihlerinize kadar pek çok düzenlemeyi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bilekliğin Türkçe dil desteği de var.

Mi Band 3’ünüz ile adımlarınızı takip edebilir, yaktığınız kaloriyi görebilir ve anlık olarak kalp ritminizi ölçebilirsiniz. Bunun yanında, az evvel de söz ettiğimiz gibi telefonunuza gelen bildirimlerinizi görebilir, aramalarınızı yönetebilirsiniz. Titreşimli alarmı sayesinde sabah uyanmanız da daha kolay olacaktır.

Bluetooth 4.2 bağlantı özelliği bulunan cihaz, akıllı telefonunuzla hızlı bir şekilde eşleşiyor ve işlemlerinizi hızlıca halledebiliyorsunuz.

Pili hemen bitmediği için uyku takibi de yapabilirsiniz

Evet, cihazın bir özelliği de bu. Akıllı bileklik, 110mAh pile sahip. Şarj aparatı da Mi Band 2’ninkiyle benzer tasarımda. Ürün, tek şarj ile 20 gün civarı kullanım sunuyor ki bu çok iyi. Böylece cihazınızı rahatlıkla kullanabilir. Saat öğrenme, bildirimlere bakma gibi işlemleriniz için telefon ekranınızı açmak zorunda kalmadığınızdan telefon şarjınızı da daha verimli kullanabilirsiniz.
Eğer Mi Band 2’ye sahipseniz, MiBand 3’ü almanıza pek de gerek yok aslında.

Apple iPhone XS Max inceleme. Yaklaşık 11 bin liralık telefon

Kargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyorKargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyor
Yok böyle şarj cihazı! Tam 30 dakikada...Yok böyle şarj cihazı! Tam 30 dakikada...
Xiaomi Mi 9 özellikleri belli olduXiaomi Mi 9 özellikleri belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Mi Band 3 Teknoloji

En Çok Okunan Trend Haberler

Kardan adamla seyahat! Görenler şaşkına döndü

Kardan adamla seyahat! Görenler şaşkına döndü

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bugün WhatsApp açıkladı, duyanlar şoke oldu!

Bugün WhatsApp açıkladı, duyanlar şoke oldu!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Dünya ABD'nin geliştirdiği bu robotu konuşuyor!

Dünya ABD'nin geliştirdiği bu robotu konuşuyor!

Bu telefon modellerinden birini kullanıyorsanız yandınız!

Bu telefon modellerinden birini kullanıyorsanız yandınız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnternetten alışveriş yapanlar için kritik uyarı: Bunu sakın yapmayın!

İnternetten alışveriş yapıyorsanız aman dikkat! Sakın...

Huawei iPhone ile Tweet attı!

Huawei iPhone ile Tweet attı!

Mophie powerstation PD neler sunuyor?

Yok böyle şarj cihazı! Tam 30 dakikada...

Xiaomi Mi 9 özellikleri belli oldu

Xiaomi Mi 9 özellikleri belli oldu

Apple inovasyon ruhunu kaybediyor

Apple inovasyon ruhunu kaybediyor

İşte karşınızda Suzuki Jimny Sierra!

İşte karşınızda Suzuki Jimny Sierra!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.