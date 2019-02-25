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Xiaomi Mi Mix 3 5G özellikleri ve hakkında her şey!

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TEKNOLOJİ  | 25.02.2019 09:50 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin 5G destekli telefonu Xiaomi Mi Mix 3 5G tanıtıldı. Xiaomi Mi Mix 3 5G özellikleri ile piyasaki amiral gemisi modellerin canına okuyacak gibi görünüyor. İşte Mi Mix 3 5G’nin merak edilen özellikleri!

Xiaomi Mi Mix 3 5G özellikleri ve hakkında her şey!

Çin’in yükselen yıldızı Xiaomi, merakla beklenen Mi Mix serisinin yeni üyesi olan Mi Mix 3’ünün 5G sürümünü tanıttı. Amiral gemisi segmentinde yer alan bu telefon gerçek anlamda tam ekran tasarımı ile geliyor. Telefonda ne çentik ne de Galaxy S10’daki gibi ön kamera deliği yer almıyor. Peki, Mi Mix 3 5G’nin özellikleri neler?

Mi Mix 3 5G, gücünü Qualcomm’un 7nm üretim süreci ile üretilen Snapdragon 855 yonga setinden alıyor. Snapdragon X50 modem sayesinde 5G desteğine kavuşan bu model, 6.39 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ile geliyor.

Yüzde 93.4 ekran/kasa oranı ile tam ekran deneyimi sunan Mi Mix 3, ön kamerayı pop-up mekanizması ile saklıyor. Ön bölümde 12 Megapiksel + 12 Megapiksel çözünürlüğünde çift kameranın yer aldığı telefon 960 FPS slo-mo videolar çekebiliyor.

Telefonun arkasında ise 24 Megapiksel + 2 Megapiksel çözünürlüğünde çift kamera yer alıyor. Bu kameraların yapay zeka özellikleri ile güçlendirildiğini belirtelim. Xiaomi, oyun telefonlarında görmeye alışkın olduğumuz hibrit soğutma sistemine bu model de de yer veriyor.

3.800 mAh gibi olukça yüksek kapasiteli batarya ile gelen telefonda sesli asistan olarak Google Asistan tercih ediliyor. Ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna sahip olan telefon Avrupa’da 599 Euro’dan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Mi Mix 3 5G xiaomi

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