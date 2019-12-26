Mynet Trend
  4. Xiaomi MIUI 11 güncellemesi için düğmeye bastı

Xiaomi MIUI 11 güncellemesi için düğmeye bastı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, MIUI 11 güncellemesinin testlerine geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Başlamıştı başlamasına ancak bu beta testleri sadece Çin’de satılan Xiaomi modelleri üzerinde devam ediyordu. Bugün ise Çinli teknoloji devinden büyük bir hamle geldi.

Xiaomi MIUI 11 güncellemesi için düğmeye bastı

Xiaomi, MIUI 11 güncellemesinin Beta testlerine katılacak olan globalde satılan modellerini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre; Türkiye’de de satılan bir çok Xiaomi telefonu bu güncellemenin Beta testlerine dahil edilmiş durumda.

Beta testlerine katılmak için Xiaomi’nin Telegram grubuna dahil olabilirsiniz. Telegram grubuna katılmak için tıklayın. Gruba katıldıktan sonra size gönderilecek olan ROM’u cihazınıza kurmanız gerekiyor.

Beta testlerine katılmadan önce telefonunuzun yedeğini mutlaka almanızı tavsiye ediyoruz. Aksi durumda yaşayacağınız bir sorunda tüm bilgilerinizi kaybedeceğinizi belirtelim. Aşağıdan beta testlerine dahil edilecek olan global Xiaomi modellerine ulaşabilirsiniz.

MIUI 11 TESTLERİNE KATILACAK OLAN MODELLER

Redmi K20
POCO F1
Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 8
Redmi Note 7 Pro
Redmi Note 7S
Redmi Note 7
Redmi Note 5 Pro
Redmi Note 5
Redmi 8
Redmi 8A
Redmi 7
Redmi 7A
Redmi 6 Pro
Redmi 6
Redmi 6A
Redmi Y3
Redmi Y2

Yurt dışından getirdiğiniz iPhone 11 kaç TL’ye geliyor?

PARTNER'Pes' dedirten değişim! Sadece ağırlık kaldırarak...'Pes' dedirten değişim! Sadece ağırlık kaldırarak...
Ampul ve prizler akıllandıAmpul ve prizler akıllandı
Suçluların yeni yöntemine dikkat Suçluların yeni yöntemine dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
xiaomi MIUI 11 güncellemesi

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galaxy S11 yerine Galaxy S20 gelebilir

Galaxy S11 yerine Galaxy S20 gelebilir

Türk Telekom Avrupa ülkelerini fiberde geçmeyi başardı

Avrupa ülkelerini fiberde geçmeyi başardı

LG’den ücretsiz ekran değişim garantisi

LG kullanıcıları dikkat! 2021'e kadar...

PlayStation 5 ve Xbox'ın 2020 fiyatı ne olacak?

PlayStation 5 ve Xbox'ın 2020 fiyatı ne olacak?

Ampul ve prizlere Google desteği

Ampul ve prizler akıllandı

Suçluların yeni yöntemine dikkat

Suçluların yeni yöntemine dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.