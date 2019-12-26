Xiaomi MIUI 11 güncellemesi için düğmeye bastı

Xiaomi, MIUI 11 güncellemesinin Beta testlerine katılacak olan globalde satılan modellerini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre; Türkiye’de de satılan bir çok Xiaomi telefonu bu güncellemenin Beta testlerine dahil edilmiş durumda.
Beta testlerine katılmak için Xiaomi’nin Telegram grubuna dahil olabilirsiniz. Telegram grubuna katılmak için tıklayın. Gruba katıldıktan sonra size gönderilecek olan ROM’u cihazınıza kurmanız gerekiyor.
Beta testlerine katılmadan önce telefonunuzun yedeğini mutlaka almanızı tavsiye ediyoruz. Aksi durumda yaşayacağınız bir sorunda tüm bilgilerinizi kaybedeceğinizi belirtelim. Aşağıdan beta testlerine dahil edilecek olan global Xiaomi modellerine ulaşabilirsiniz.
MIUI 11 TESTLERİNE KATILACAK OLAN MODELLER
Redmi K20
POCO F1
Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 8
Redmi Note 7 Pro
Redmi Note 7S
Redmi Note 7
Redmi Note 5 Pro
Redmi Note 5
Redmi 8
Redmi 8A
Redmi 7
Redmi 7A
Redmi 6 Pro
Redmi 6
Redmi 6A
Redmi Y3
Redmi Y2
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