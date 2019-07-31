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Xiaomi’nin 5G destekli yeni modeli ilk sertifikasını aldı

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TEKNOLOJİ  | 31.07.2019 09:20 | Son Güncelleme

Akıllı telefon sektörünün yükselen isimlerinden biri olan Xiaomi, 5G konusunda da rakiplerinin gerisinde kalmak istemiyor. Çinli üretici yeni mobil veri teknolojisi üzerine önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Xiaomi’nin 5G destekli yeni modeli ilk sertifikasını aldı

Hali hazırda ilk 5G destekli modelini kısa süre önce tanıtan Xiaomi, yeni modeli için de gün sayıyor. Sızdırılan son bilgilere göre Xiaomi Mi Mix 4 5G için ilk sertifika alınmış durumda. Bu da telefonun geliştirme ve tasarım aşamasının tamamlandığı anlamına geliyor.

Hatırlanacağı üzere Xiaomi CEO’su Lei Jun daha önce yaptığı bir açıklamada, yılın 2. yarısında 5G destekli yeni bir model geleceğini duyurmuştu. Dolayısıyla geçtiğimiz gün MIIT tarafından sertifika verilen 5G destekli cihazın Mi Mix 4 olması kuvvetle muhtemel.

Zaten Xiaomi her yılın 2. yarısında yeni bir Mi Mix modeli ile karşımıza çıkıyor. Bu yıl tanıtılacak olan Mi Mix modelinde de 5G desteğinin bulunacak olması garipsenmeyecektir.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Xiaomi muhtemelen yeni amiral gemisi modelinde Qualcomm’un üst düzey yeni yongası Snapdragon 855 Plus’ı kullanacak. Tabi ki yine de bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
xiaomi 5G

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