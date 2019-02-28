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Xiaomi’nin hedefi mağaza sayısını artırmak

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TEKNOLOJİ  | 28.02.2019 10:25 | Son Güncelleme

Son dönemde Uzak Doğu ve Asya’nın ötesine açılmayı başaran Çinli firmalar, Avrupa pazarında daha fazla şans arıyorlar. Son olarak Xiaomi’den yeni bir hedef geldi.

Xiaomi’nin hedefi mağaza sayısını artırmak

Akıllı telefon piyasasında Çinlilerin durdurulamaz yükselişleri sürüyor. Birkaç yıldır artan ilgiyle beraber basamakları hızlı hızlı çıkan şirketler, yeni pazarları kendilerine hedef olarak seçiyorlar. Ancak Çinli markaların ABD’de yaşadığı sorunlar nedeniyle batı tarafında rota, daha çok Avrupa olarak belirlenmiş durumda. Mamafih Xiaomi de kendisine daha agresif hedefler koymaktan çekinmiyor.

Şirketin yetkili isimlerinden Wang Xiang’in yaptığı açıklamaya göre firma, yıl sonuna kadar Avrupa’daki mağaza sayısını 3’e katlamak istiyor. Başka bir deyişle şu anda 50 civarında olan bu sayının yıl sonuna kadar 150’nin üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Raporlara göre, Avrupa’nın yüksek alım gücü sayesinde Xiaomi ve benzer misyona sahip diğer firmalar, sadece orta ve alt seviyede değil, üst düzeyde de cihaz satmaktan geri kalmıyor. Bu durum aslında pazarı biraz daha ilgi çekici hale getiriyor.

2019’la beraber Türkiye’ye de ilginin artmasını umuyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
xiaomi akıllı telefon

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