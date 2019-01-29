Xiaomi Redmi Note 7 satışa çıktı... Tam 11 dakika içinde tükendi!

Çinli telefon üreticisi Xiaomi, son günlerde 48 MP arka kameraya sahip telefonu Redmi Note 7 ile adından sıkça söz ettiriyor. Üst segment telefon olmasına karşın oldukça düşük bir fiyat etiketiyle pazara giren cihazın satışa çıkmasıyla 11 dakikada tükendiği açıklandı.
Çin yerel saati ile 10:00'da satışa sunulan Redmi Note 7, beklenenin üzerinde ilgi gördü ve stoklar eridi. Xiaomi, satışa sunulan adet sayısını kamuoyuyla paylaşmazken, cihazın düşük fiyatı ise dikkat çekici. Şirket, 1 Şubat tarihinde Redmi Note 7'leri tekrar satışa sunacaklarını duyurdu. (DHA)
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