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Xiaomi Redmi Note 7 satışa çıktı... Tam 11 dakika içinde tükendi!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 29.01.2019 14:40 | Son Güncelleme

Çinli telefon üreticisi Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi Note 7 satışa çıktı. Üstün özelliklerine rağmen düşük fiyat etiketiyle satışa çıkan telefona ilgi beklenenden büyük oldu.

Xiaomi Redmi Note 7 satışa çıktı... Tam 11 dakika içinde tükendi!

Çinli telefon üreticisi Xiaomi, son günlerde 48 MP arka kameraya sahip telefonu Redmi Note 7 ile adından sıkça söz ettiriyor. Üst segment telefon olmasına karşın oldukça düşük bir fiyat etiketiyle pazara giren cihazın satışa çıkmasıyla 11 dakikada tükendiği açıklandı.

Çin yerel saati ile 10:00'da satışa sunulan Redmi Note 7, beklenenin üzerinde ilgi gördü ve stoklar eridi. Xiaomi, satışa sunulan adet sayısını kamuoyuyla paylaşmazken, cihazın düşük fiyatı ise dikkat çekici. Şirket, 1 Şubat tarihinde Redmi Note 7'leri tekrar satışa sunacaklarını duyurdu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Redmi Note 7 xiaomi telefon çin Teknoloji

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Çinliler ıphone nun sonunu getirecek helal olsun 50 dolara mal olan telefonu 1000 dolara satmak nasıl bir insanlıktır inşallah kısa sürede batarsın Apple
dünyanın en çok satan ve en çok sevilen telefon markası olacaktır.
fiyatını öğrenemediniz mi
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