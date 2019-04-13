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Xiaomi Redmi Note 7 ve Note 7 Pro hakkındaki son detaylar

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TEKNOLOJİ  | 13.04.2019 10:53 | Son Güncelleme

Son yıllarda önemli bir çıkış yakalayan Xiaomi, global pazardaki müşteri kitlesini hızla arttırıyor. En az reklam yapan firmalardan biri olmasına karşın, ülkemizde de hayli popüler olan Çinli üretici, orta segmentteki yeni modelleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Xiaomi Redmi Note 7 ve Note 7 Pro hakkındaki son detaylar

Hatırlanacağı üzere Xiaomi kısa süre önce Redmi Note 7 ve Note 7 Pro modellerini satışa sunmuştu. Xiaomi Redmi Note 7 ve Note 7 Pro yakaladığı satış başarısıyla üreticisinin yüzünü güldürmeyi başardı.

Global pazarda olumlu bir grafik çizen iki model, Hindistan’da da adeta yok sattı. Geçtiğimiz yıl Samsung’u zirveden indirerek Hindistan’da en çok telefon satan isim olmayı başaran Xiaomi, sadece 1 ayda 1 milyondan fazla Redmi Note7 ve Note 7 Pro sattığını açıkladı.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Xiaomi daha önce Redmi Note 7 ve Note 7 Pro’nun global pazarda 4 milyondan fazla sattığını açıklamıştı. Son rakamlar ışığında iki modelin toplam 5 milyondan fazla sattığını söyleyebiliriz.

Bir konuda açık konuşmamız gerekiyor. Xiaomi’nin agresif fiyat politikası tüm dünyada cevap bulmuş durumda. Birkaç sene öncesine kadar pek çok kişinin ismini dahi duymadığı üretici, şimdilerde Samsung, Huawei ve Apple gibi isimlere kafa tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
xiaomi akıllı telefon

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