Xiaomi, şimdi de yeni akıllı telefonuyla karşımızda

Xiaomi Mi A3, yanlardan yumuşatılmış ve tek elde kullanıma uygun bir tasarımla geliyor. 174 gram ağırlıktaki ürün, 8.5mm kalınlıkta. Arka tarafına baktığımızda, porselen görünümü andıran detaylarla karşılaşıyoruz. Bize gelen ürünün rengi, Xiaomi’nin deyişiyle “Beyazdan Daha Fazlası” idi. Gerçekten çok şık görünüyor ve yüzeyi ışığa göre farklı tonlarda renkler sunabiliyor. Telefonun hem arka tarafında hem de ön camında Gorilla Glass 5 koruması bulunduğunu da belirtelim.
Xiaomi Mi A3 inceleme!
Mi A3, şık olduğu kadar güvenli de bir telefon. Ürünün ekrana yedirilmiş parmak izi okuyucfu sensörü gayet performanslı çalışıyor. İsterseniz güvenlik ayarlarına giderek yüz tanıma sistemini de aktifleştirebilirsiniz. Bu sistem de loş ışıklı ortamlarda bile iyi sonuçlar veriyor.
Mi A3’te 6.088 inç değerde Amoled ekran bulunuyor. Ne yazık ki bu ekran, HD+ çözünürlük sunuyor. Bunun yerine en azından FHD tercih edilse ve parlaklık düzeyi biraz daha artırılsa çok daha iyi olurdu diye düşünüyoruz. Bu haliyle biraz hayal kırıklığı yarattı desek yeridir. Yİne de ortalama bir görüntüleme performansı var ve dokunuşlara verdiği tepkiler iyi.
Telefonda Qualcomm’un 11nm üretilen Snapdragon 665 çipseti bulunuyor. Bunun yanında 4GB RAM ve 64GB dahili depolaması bulunan telefon, microSD desteği de sunuyor. Bu ürün, Google’ın Android One programına dahil olan bir ürün. Bu sayede sade ve kullanışlı bir arayüzü var ve kısa aralıklarla yeni güncellemeleri de alabilecek.
Yaptığımız denemelerde, pek çok oyun ve uygulamayı rahatlıkça çalıştırabildik. Tabii ki uzun süreli oyun oynadığınızda, diğer pek çok telefonda olduğu gibi bu üründe de ısınmalar yaşanabiliyor.
Şık tasarım, 4 kamera!
Telefonun en dikkat çekici taraflarından bir tanesini de arka taraftaki üçlü kamera sistemi oluşturuyor. 48MP Sony sensör + 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP derinlik sensörü sayesinde iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Özellikle de iyi ışıklı ortamlarda. Fotoğraf çekerken bir süreliğine sabit kalmanız gerektiğini de belirtelim.
Video detaylarına baktığımızda, arka kamera ile 1080p 60 FPS ve 4K 30 FPS videolar çekebilirsiniz. Kısa video, hızlı video ve ağır çekim video gibi seçenekler de var.
Telefonun ön tarafında da 32MP kamera var ve tıpkı arka kamerada olduğu gibi bu da yapay zeka destekli ve iyi sonuçlar veriyor.
Mi A3, hızlı şarj destekli 4030mAh pille geliyor ve bu pil, tek şarj ile iki günlük kullanım sunuyor. Şunu da söylemek gerekirse, kutudan 18w hızlı şarj adaptörü çıkmıyor. Bunu ayrıca satın almalısınız. Ek olarak, kutuda kulaklık da yok, ama şeffaf koruyucu silikon kılıf bulunuyor.
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