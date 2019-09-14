Xiaomi, şimdi de yeni akıllı telefonuyla karşımızda

Xiaomi Mi A3, yanlardan yumuşatılmış ve tek elde kullanıma uygun bir tasarımla geliyor. 174 gram ağırlıktaki ürün, 8.5mm kalınlıkta. Arka tarafına baktığımızda, porselen görünümü andıran detaylarla karşılaşıyoruz. Bize gelen ürünün rengi, Xiaomi’nin deyişiyle “Beyazdan Daha Fazlası” idi. Gerçekten çok şık görünüyor ve yüzeyi ışığa göre farklı tonlarda renkler sunabiliyor. Telefonun hem arka tarafında hem de ön camında Gorilla Glass 5 koruması bulunduğunu da belirtelim.

Xiaomi Mi A3 inceleme!



Mi A3, şık olduğu kadar güvenli de bir telefon. Ürünün ekrana yedirilmiş parmak izi okuyucfu sensörü gayet performanslı çalışıyor. İsterseniz güvenlik ayarlarına giderek yüz tanıma sistemini de aktifleştirebilirsiniz. Bu sistem de loş ışıklı ortamlarda bile iyi sonuçlar veriyor.

Mi A3’te 6.088 inç değerde Amoled ekran bulunuyor. Ne yazık ki bu ekran, HD+ çözünürlük sunuyor. Bunun yerine en azından FHD tercih edilse ve parlaklık düzeyi biraz daha artırılsa çok daha iyi olurdu diye düşünüyoruz. Bu haliyle biraz hayal kırıklığı yarattı desek yeridir. Yİne de ortalama bir görüntüleme performansı var ve dokunuşlara verdiği tepkiler iyi.