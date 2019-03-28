Xiaomi süper hızlı şarj cihazı, 100W olacak

Xiaomi turbo şarj özelliği, mevcut piyasadaki akıllı telefonlar büyüdükçe yüksek pil performansına duyulan isteğin bir sonucu. Özellikle çok daha fazla önem kazanan hızlı şarj konusunda eli güçlü olan modeller, kullanıcılar tarafından performansları yüksek olduğu için çok daha fazla tercih edilir oldu.
Şimdilerde firmalar bataryayı en hızlı şekilde dolduracak çözümler bulmak için var güçleriyle çalışıyor. Xiaomi şirketi ise, yeni Xiaomi turbo şarj teknolojisi ile bu sorunu çözmüş gibi görünüyor.
Cihazın 100W gücündeki şarj özelliğini tanıtmak için kolları sıvayan Xiaomi, çok kısa bir süre içinde süper hızlı şarjı kulanıcılar ile paylaşacak.
Xiaom; Super Charge Turbo özelliğini eğer başarıyla gerçekleştirebilirse bu, akıllı telefonlar için oldukça heyecan verici bir gelişme olacak. Bataryayı 17 dakika gibi kısa sürede doldurma özelliği sayesinde, izleyenleri hayrete düşüreceğine kesin gözüyle bakılıyor.
Telefonun bu teknoloji ile %50 şarj olabilmesi için 7 dakika yeterli. Xiaomi Super Charge Turbo ismi verilen bu teknoloji, kullanıcıya ilk ne zaman ulaşacak? Merakla bekliyoruz.
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