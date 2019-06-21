Xiaomi ve LG büyük bir gerginliğin içine düştü

Çinli üreticilerle arası çok iyi olmayan LG, genellikle agresif bir tutum sergiliyor. Son olarak Huawei ile ilgili ortaya çıkan ABD yaptırımları karşısında kayıtsız davranan LG, yasal konularda her hakkını korumaya çalışıyor.

LG’nin üç boyutlu reklam tasarımı dikkatlice incelendiğinde, Xiaomi’nin aynısını kullandığı hemen fark edilebiliyor. Bu nedenle şirketin telif hakları nedeniyle dava açabileceği yapılan tahminler arasında. Xiaomi, İspanyol sitesinde kullandığı ve gelen tepkiler üzerine kaldırdığı görsellerde, sadece küçük değişiklikler yaparak reklamı kendisininmiş gibi lanse etti.

Apple ve iPhone X’ten de kopya çekmek ile suçlanan Xiaomi, yakın bir zamanda muhtemelen bir telif davası ile karşı karşıya kalacak. Dünya çapında marka olmak isteyen bütün kuruluşlar, öncelikli olarak kendi yaratıcı reklamlarını ortaya koymalı.

Xiaomi, eğer bu şekilde kopya çekmeye devam ederse, en iyiler arasına girmekte zorlanacak. Peki sizce de Xiaomi yaptığı bu kopyacılıkla telif cezasını hak ediyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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