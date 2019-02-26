Xperia 10 ve 10 Plus orta düzeyde iddialı

Barselona’da düzenlenmekte olan Mobil Dünya Kongresi pek çok yeni nesil telefonun lansmanına ev sahipliği yapıyor. Birçok rakibi gibi Sony de fuarda boy gösterenler arasında yer aldı. Japon şirket, bugün duyurduğu tepe modelinin ardından orta düzey iki yeni telefonunu daha sahneye çıkardı.
Sony’nin yeni nesil ikilisi, hem boyutlarıyla hem de bazı özellikleriyle birbirinden ayrılıyor. Yine de tasarım ve genel hatlar birbirine oldukça benziyor. İlk olarak Sony, Xperia 1’de olduğu gibi 10 ve 10 Plus’ta da 21:9 gibi oldukça uzun oranlı bir ekran tercih etmiş. Bu oranın kullanımda ve yazılımda ne gibi artı eksileri olacağını ilerde göreceğiz.
Öte yandan Xperia 10’da 6 inç, Xperia 10 Plus’ta ise 6.5 inçlik bir ekran tercih edilmiş. Ancak uzun orandan dolayı bu ekranların gerçek boyutları, aynı inç ekrana sahip rakiplerinden biraz daha küçük kalacak. Aralarındaki boyut farkı, batarya kapasitesine de yansımış durumda. 2870 mAh ve 3000 mAh‘lik bataryalar cihazlarda yerini almış. Ayrıca her iki telefonda da Full HD+ çözünürlüğe yer verildiğini hatırlatmakta yarar var.
İşin performans kısmına geldiğimizde karşımıza Snapdragon 6xx ailesinin iki üyesi çıkıyor. Japon şirket Xperia 10’da Snapdragon 630’u, 10 Plus’ta ise Snapdragon 636‘yı tercih etmiş. Depolama/bellek seçimi ise 10 için 3/32 GB; 10 Plus için 4/64 GB şeklinde.
Her iki telefonda da ön kamera 8 MP çözünürlüğünde sensör yer alıyor. Arkayı çevirdiğimizde ise iki ayrı çift kamera kurulumuyla karşılaşıyoruz. Ağabey modelde, 12+8 MP‘lik bir kurulum yer alıyor ve 8 MP’lik ikincil sensör yakınlaştırma yapmak için bulunuyor. Xperia 10’da ise 13+5 MP çözünürlüğünde sensörler yer alıyor ve ikinci kamera sadece derinlik efekti
sağlamak için kullanılmış.
Boyut farkı dışında tasarımsal olarak birbirinin aynısı olan ikili, ahize kısmı hariç ince çerçeveleri, sağ kısımda bulunan parmak izi okuyucusu ve yatay çift kamera kurulumlarıyla dikkat çekiyorlar. Ayrıca ikili, Android 9 Pie ile birlikte kutudan çıkıyor olacak.
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