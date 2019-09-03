Xperia 2 tüm hatlarıyla ortaya çıktı

Malum, Japon teknoloji devi geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Xperia 1 ile büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Sektördeki pek çok üreticinin uçtan uca ekranlara geçiş yaptığı bir dönemde, kalın çerçevelere sahip modellerden vazgeçmeyen Sony, tepki toplamıştı.

Üzülerek söylememiz gerekiyor ki Sony bu tavrını yeni üst segment modelinde de aynen devam ettirecek. Geçtiğimiz gün sızdırılan Sony Xperia 2 görsellerine bakacak olursak, Japon üreticinin tasarım konusunda bir arpa boyu yol alamadığını görüyoruz. Bahse konu görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.

Görüldüğü üzere Xperia 2, tasarım olarak Xperia 1 ile neredeyse aynı. Hatta aradaki tek farkın arka yüzdeki 3’lü kamera kurulumu olduğunu da söyleyebiliriz. Açık konuşmak gerekirse, Sony’nin bu tasarım anlayışıyla işi hayli zor görünüyor.

Samsung Galaxy M30s özellikleri kesinleşti

