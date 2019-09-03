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Xperia 2 tüm hatlarıyla ortaya çıktı

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TEKNOLOJİ  | 03.09.2019 08:30 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Sony, yeni üst segment modelini tanıtmak için gün sayıyor. Japon teknoloji devi önümüzdeki günlerde start alacak olan IFA etkinliğinde sahne alacak ve Xperia 2 modelini tanıtacak. Peki Sony Xperia 2 tasarımıyla kullanıcıları tatmin edebilecek mi?

Xperia 2 tüm hatlarıyla ortaya çıktı

Malum, Japon teknoloji devi geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Xperia 1 ile büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Sektördeki pek çok üreticinin uçtan uca ekranlara geçiş yaptığı bir dönemde, kalın çerçevelere sahip modellerden vazgeçmeyen Sony, tepki toplamıştı.

sony-xperia-2

Üzülerek söylememiz gerekiyor ki Sony bu tavrını yeni üst segment modelinde de aynen devam ettirecek. Geçtiğimiz gün sızdırılan Sony Xperia 2 görsellerine bakacak olursak, Japon üreticinin tasarım konusunda bir arpa boyu yol alamadığını görüyoruz. Bahse konu görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.

sony-xperia2-1

Görüldüğü üzere Xperia 2, tasarım olarak Xperia 1 ile neredeyse aynı. Hatta aradaki tek farkın arka yüzdeki 3’lü kamera kurulumu olduğunu da söyleyebiliriz. Açık konuşmak gerekirse, Sony’nin bu tasarım anlayışıyla işi hayli zor görünüyor.

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