Xperia XZ4 kamerası ile çok konuşulacak!

Sony, uzun bir süredir maalesef ki akıllı telefon pazarında başarılı olamamıştı. Hatta bir ara Sony’nin telefon sektöründen bile çekileceği söylenmeye başlanmıştı. Ancak bu söylentiler kısa süre sonra resmi olarak yalanlanmıştı. Sony’nin bu yıl tanıtacağı amiral gemisi modeli Xperia XZ4 ile bu kötü gidişata son vermesi bekleniyor.

Bu zamana kadar gelen sızıntılara göre; XZ4, 6.5 inç büyüklüğünde 21:9 formatında ekrana, Qualcomm’un yeni nesil işlemcisi olan Snapdragon 855‘e, 6 GB RAM‘e ve 128 GB depolama birimine sahip olacak.

Kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkması beklenen XZ4 hakkında bugün dudak uçuklatan bir iddia daha geldi. Söylenene göre; XZ4 modelinde üçlü arka kamera kurulumu yer alacak. Bu kameralar 16 Megapiksel + 52 Megapiksel + 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde olacak.

16 Megapiksellik kamera geniş açı için, f/1.6 değerine sahip 52 Megapiksel kamera ise ana kamera için kullanılacak. 0.3 Megapiksel kamera ise ToF yani alan derinliği görevini üstelenecek.

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