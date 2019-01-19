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Xperia XZ4 ne zaman tanıtılacak?

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 19.01.2019 09:36 | Son Güncelleme

Sony’nin önümüzdeki dönemde satışa sunacağı yeni amiral gemisi modeli Xperia XZ4 ne zaman tanıtılacak? İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Xperia XZ4 ne zaman tanıtılacak?

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Sony, şu aralar yeni amiral gemisi modeli üzerinde çalışıyor. Son dönemde Japon teknoloji devi için işler pek de yolunda gitmiyor. Özellikle akıllı telefon bölümünde istenilen başarı bir türlü yakalanabilmiş değil.

2017’de başlayan yeni nesil tasarım trendine ayak uyduramayan Sony, mevcut müşteri kitlesini de kaybetmeye başlamıştı. Biraz geç de olsa durumun farkına varan Japon teknoloji devinin yetkili isimleri, yeni nesil tasarım çizgisi için 2018’de startı vermişti.

Sony’nin asıl yeni tasarımı ise Xperia XZ4 ile ortaya çıkacak. Geçtiğimiz gün sızdırılan şema görsellerinde XZ4’ün ince çerçeveli bir tasarım sahip olacağı su yüzüne çıkmıştı.

Şimdi ise Sony’nin yeni amiral gemisi modelinin tanıtım tarihi kesinleşmiş oldu. Sony tarafından gönderilen davetiyelerde 25 Şubat tarihine işaret ediliyor. Bilindiği üzere 25 Şubat Mobil Dünya Kongresi’nin de başlama tarihi.

Sony’nin yeni amiral gemisi modeli 21:9 en boy oranına sahip 6.5 inçlik ekranla gelecek. 256GB dahili depolama alanına sahip olması beklenen modelin bataryası ise 3900 mAh. Yonga seti tarafında Snapdragon 855’ten güç alması beklenen telefon kutudan ilk çıktığında ise Android 9 Pie ile çalışacak.

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Anahtar Kelimeler:
sony akıllı telefon

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