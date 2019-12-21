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XPG yeni oyuncu donanımlarını CES 2020’de tanıtacak

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

ADATA, XPG markası altında sunduğu oyuncu ekipmanlarına yenilerini eklemeye hazırlanıyor. Firma, XPG XENIA Notebook, XPG PHOTON monitör ve GAIA Mini PC’nin de aralarında olduğu yeni ürünlerini 7 - 10 Ocak tarihlerinde düzenlenecek CES 2020 kapsamında tanıtacak.

XPG yeni oyuncu donanımlarını CES 2020’de tanıtacak

Yeni oyuncu sistemleri

Markanın CES 2020’de görücüye çıkarmayı planladığı ürünlerden ilki, Intel işbirliği ile geliştirilen yeni XENIA 15 gaming laptop. 15,6” büyüklüğündeki bu oyuncu bilgisayarı Full HD çözünürlükte IPS ekran ve 9. nesil Intel Core i7 işlemciyle geliyor. Bilgisayar ayrıca M.2 SSD modeli SX8200 Pro’ya sahip.

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XPG, oyun için masaüstü bilgisayar tercih eden kullanıcılar içinse GAIA mini PC’yi tasarlamış. Yine Intel işbirliği ile geliştirilen oyun bilgisayarı 8” (20cm) büyüklüğündeki kartların takılabileceği bir PCI yuvası ve 500 Watt gücünde 80 PLUS Platinum sertifikalı güç kaynağı barındırıyor.

PHOTON

Markanın CES’te tanıtacağı bir diğer yeni ürünse XPG PHOTON monitör. 27” büyüklüğündeki IPS panel monitör, Vivid Color teknolojisine sahip. PixelDisplay tarafından geliştirilen bu teknoloji ilk kez bir oyuncu monitöründe kullanılıyor.
Bu teknoloji, kullanıcıların gözünü korurken ortaya soluk ve kahverengi tonlarında bir görüntü çıkmasını da engelliyor.

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VOLTA

Silindirik tasarımlı, metal ve camdan üretilen sade görünüşlü yeni XPG Volta oyuncu kasası da dikkat çekiyor. RGB aydınlatması da bulunan kasa, her yöne hareket edebilen dört adet tekerlekle birlikte geliyor. Kasanın iç kısmına E-ATX anakart, büyük boyutlu 3 adet ekran kartı ve birden fazla soğutma radyatörü sığdırmak mümkün.

Yeni SSD ve DRAM modelleri

ADATA XPG, CES 2020'de üç adet yeni PCIe Gen4 SSD’yi de ziyaretçilere sunacak. SAGE, INDIGO ve PEARL adındaki modeller saniyede 7000 MB’a kadar okuma ve 6000 MB’a kadar yazma hızına ulaşabiliyor. NVMe 1.4 desteği de sunan modeller yeni AMD platformlarını da destekliyor.

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Yeni modellerin yanı sıra yenilenen bazı modellerde fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. ADATA SU630 SATA SSD ve SX8100 M.2 SSD 4 TB’a kadar çıkan kapasiteleri ile fuarda yer alacak.

Ayrıca SE900G ve SE770G RGB taşınabilir SSD modelleri de fuarda gün yüzüne çıkıyor. Her iki ürün de saniyede 2000 MB’a kadar okuma/yazma hızı sunuyor. Yine markanın standında yeni RGB RAM modelleri olan DARKMOON ve SYDYRU da yer alacak. Her iki model de 48000 MHz’e kadar çıkabiliyor ve 32 GB’a kadar kapasite seçenekleriyle geliyor.

PRECOG kulaklık ve HEADSHOT fare

XPG PRECOG oyuncu kulaklığı dinamik elektrostatik sürücülere sahip. Hi-Res sertifikasına sahip ürün hem yüksek hem de alçak frekanslarda verimli. PRECOG oyuncu kulaklığının FPS için özel bir ses modu bulunuyor.

Dünyanın ilk 4 boyutlu oyuncu faresi olma özelliğini taşıyan HEADSHOT ise ağ desenli tasarımı ve özel malzemesiyle kullanıcısına göre şekil değiştirebiliyor. Yeni farenin kaplama malzemesi ve görünümü kullanıcıların tercihine göre değiştirilebiliyor.

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