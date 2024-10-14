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Y ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce Y harfi ile başlayan kelimeler

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
12.10.2024 20:14
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Türk alfabesinde bulunan harflerin bir kısmı sessiz yani ünsüz olarak tabir edilirken, bir bölümü ise sesli yani ünlü olarak tabir edilmektedir. Sesli olan harfler, toplamda 8 adetken, sessiz olan harfler ise 21 tanedir. Y harfi de sessiz (ünsüz) harfler arasında yer alan bir harftir. Y harfinin başında birçok Türkçe sözcük bulunduğu gibi İngilizce kelime de vardır. Peki, Y ile başlayan kelimeler nelerdir, Türkçe ve İngilizce Y harfi ile başlayan kelimeler hangileridir?

Y ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce Y harfi ile başlayan kelimeler

Dilimizde Y harfi ile başlayan kelimeler, sayı yönünden incelendiği zaman ortaya 2500’e yakın sözcük çıkmaktadır. Bu harfin başında olduğu kelimelerin yanı sıra, “Yozgat, Yunanistan, Yalova” gibi ülke ve şehir adları da mevcuttur. Y harfi, ayrıca Türk alfabesinin sondan bir önceki harfi olarak da tanımlanabilmektedir. Y harfinin başında olduğu birçok Türkçe kelimenin varlığının yanı sıra, Y harfinin başında olduğu İngilizce terimler de bulunmaktadır.

Y ile başlayan kelimeler nelerdir?

Y ile başlayan Türkçe kelimeler, gerek gündelik sohbet dilinde gerekse yazılı iletişimlerde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcüklerin kimisi, çok sayıda harften meydana gelirken, kimisi ise daha az harf kullanılarak oluşturulabilmektedir. Y ile başlayan kelimeler, sayı yönünden epey fazladır. Bu sözcükleri öğrenmek, alfabemizdeki harfleri tek tek kavramak açısından önemlidir. Alfabemizde V harfinden sonra Z harfinden ise önce gelen bu harf, ayrıca yumuşak ünsüz harf sınıfı içerisindedir. Bu bağlamda Y harfi ile başlayan Türkçe kelimeler arasında en sık kullanılanları şöyledir:

  • Y ile başlayan 4 harfli kelimeler: Yara, yaka, yapı, yama, yaşa, yarı, yani, yazı, yasa, yedi, yaya, yine, yeti, yeme, yürü, yoga, yuva, yüce, yalı, yöre gibi.

  • Y ile başlayan 5 harfli kelimeler: Yakıt, yaban, yakış, yafta, yakın, yağış, yahni, yağlı, yakma, yahut yağma, yalın, yamaç, yapım, yarık, yanak, yargı, yatak, yulaf, yüzde gibi.

  • Y ile başlayan 6 harfli kelimeler: Yakmak, yakalı, yağmur, yabani, yakarı, yanlış, yanmak, yangın, yargıç, yaprak, yaygın, yazılı, yenmek, yengeç, yermek, yıllık, yokluk, yukarı, yüzyıl, yumruk gibi.

Y ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

Y ile başlayan İngilizce kelimeler, sayı yönünden Türkçe sözcüklere kıyasla daha azdır. İngilizce dilinde bu harfin başında ortalama 1000 civarında sözcük bulunmaktadır. İngilizce, günümüzde en sık tercih edilen yabancı dillerin başında gelmektedir. Toplamda 26 harften meydana gelen İngilizce alfabesinde Y harfi konum olarak 25. sıradadır. Bu harf, aynı zamanda telaffuz edilirken çoğunlukla “vay” biçiminde okunur.

İngilizce alfabesini doğru bir şekilde kavramak için bu harfle başlayan sözcükleri de bilmek önemlidir. Bu bağlamda Y harfi ile başlayan İngilizce kelimeler arasında en sık kullanılanları ve anlamları şu şekildedir:

  • Year: Sene veya yıl
  • Yellow: Sarı
  • Yesterday: Dün
  • You: Sen
  • Yes: Evet
  • Young: Genç
  • Yard: Bahçe, avlu
  • Yerbook: Yıllık
  • Yourself: Kendin
  • Yep: Evet
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İngilizce türkçe sözlük
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