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Ya Çok Seversen ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Ya Çok Seversen nerede çekiliyor? Geri sayım başladı!

06.07.2023 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ya Çok Seversen ne zaman başlıyor, konusu nedir ve hangi kanalda gibi sorular ile ilgili aramalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolü paylaştığı dizi, büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Ya Çok Seversen ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Ya Çok Seversen nerede çekiliyor? Geri sayım başladı!

Ya Çok Seversen ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Ya Çok Seversen nerede çekiliyor? Geri sayım başladı!

Ya Çok Seversen dizisi, ekran yolculuğuna başlıyor. Kadrosunda ünlü isimleri barındıran Ya Çok Seversen dizisinin hangi gün ve hangi kanalda başlayacağı merak edildi. Televizyon ekranlarında en son Sen Çal Kapımı ve Son Yaz dizileriyle görünen Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan, yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte Ya Çok Seversen dizisi ile ilgili son gelişmeler...

YA ÇOK SEVERSEN NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA?

Ya Çok Seversen dizisi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Saat 20.00'de başlayacak olan dizi her hafta perşembe akşamları ekrana gelecek.

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Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolde olduğu dizinin senaristliğini Kürbra Sülün, yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor.

YA ÇOK SEVERSEN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ya Çok Seversen dizisinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde yapılmaktadır.

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Ya Çok Seversen, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve kendi ayakları üstünde durarak yurtdışında yaşayan, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini anlatmaktadır.

6 TEMMUZ KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
08:00 Dönence
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Ya Çok Seversen
22:30 Ya Çok Seversen
01:30 Ya Çok Seversen
03:45 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri

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