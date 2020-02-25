Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinden ilk fragman yayınlandı! TRT'nin dizisi Ya İstiklal Ya Ölüm ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

TRT'nin Milli Mücadele'nin 100'üncü yılına özel hayata geçireceği projelerin ilki olan Ya İstiklal Ya Ölüm'ün yayın tarihi açıklandı. İlk bölümü, İstanbul'un işgalinin yüzüncü yılı olan 16 Mart 2020'de yayınlanacak dizinin 6'ıncı ve son bölümü ise TBMM'nin açılışının yüzüncü yılı olan 23 Nisan haftasında ekranlara gelecek.

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi, 16 Mart 1920'de İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u işgal edip Meclis-i Mebûsan'ı dağıtmasından sonra Mustafa Kemal Paşa liderliğinde vücut bulan Kuvayı Milliye hareketini ve Ankara'da kurulacak tam bağımsız meclisin açılış serüvenini anlatıyor.

16 Mart 1920 ile 23 Nisan 1920 tarihleri arasında yaşanmış 6 haftalık gerçek bir kesiti yine 6 haftada ekranlara getirecek olan mini dizinin senaryosu Funda Çetin'e ait. Yapımını Kirli Kedi'nin üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise adını dönem dramalarıyla duyuran Yasin Uslu var.

6 hafta boyunca mebusların canları pahasına, vatan aşkıyla gizli ve tehlikeli yollarla Ankara’ya ulaşma çabaları, Milli Mücadele hareketine İstanbul’dan silah taşıma gayretleri, Atatürk’ün yeni Meclisi açma mücadelesi ve işgale karşı topyekûn karşı koyma iradesi anlatılmakta.

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Yasin Uslu'nun üstlendiği dizinin kadrosunda Birkan Sokullu, İlker Kızmaz, Melis Sezen, Dolunay Soysert, Osman Sonant, Burak Yamantürk, Hilmicem İntepe, Rıza Kocaoğlu, Umut Karadağ, Ushan Çakır, Altan Erkekli, Mehmet Özgür, Serkan Ercan gibi isimler yer alıyor.



