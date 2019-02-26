Yaani’ye yeni özellikler geliyor

Türkiye yepyeni bir yerli e-posta hizmetine kavuşuyor. Günde 3 milyondan fazla aramanın gerçekleştirildiği Yaani, şimdi de kullanıcılarını e-posta ve en son teknolojilerle donatılmış navigasyon uygulamalarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Müşterilerinin 1440 dakikasının her anında onların yanında olma stratejisi ile dijital servisler sunan Turkcell, Türkiye’de geliştirilen YaaniE-posta ve YaaniNavigasyon servisleri sayesinde çok önemli bir ihtiyaca daha cevap verecek.

Güvenli İletişim için Yaani’ye yeni eklenecek olan e-posta ve navigasyon servislerinin verileri Turkcell veri merkezlerinde saklanacak. Müşteri deneyimini ön planda tutarak kolay kullanım sunacak olan E-posta servisi Turkcell servisleri ile bütünleşik çalışacak.

Bireysel kullanıma ek olarak, Kurumlar için de hizmet sağlayacağız. Ayrıca, kullanıcılar dilerlerse Hızlı Giriş teknolojisi ile giriş yapabilecekler. En güncel harita verileriyle donatılmış son teknolojilerin kullanıldığı Navigasyon servisi ise kullanıcılarına en doğru ve güncel adresi gösterecek, trafik yoğunluğu entegrasyonu ile sürücülere zaman kazandıracak. Hem mobil uygulama hem de web’ten ulaşılabilen bu uygulama, iOS ve Android marketlerden indirilebiliyor.

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