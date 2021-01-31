YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

31.01.2021 11:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Iğdır’da olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.Iğdır’da kış ayının zorlu geçmesinden dolayı ekipler, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Iğdır’da olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Iğdır’da kış ayının zorlu geçmesinden dolayı ekipler, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yem ve yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme çalışmaları yaptı. Bulakbaşı mevkiine yem bırakan ekipler, soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklamasıBilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklaması
Yağmur sonrası görsel şölenYağmur sonrası görsel şölen

Iğdır Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazar

İmsak
05:40
Sabah
07:06
Öğle
12:22
İkindi
15:04
Akşam
17:28
Yatsı
18:49
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kamyonet otomobile çarptı

Kamyonet otomobile çarptı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Diğer Haberler

Çevre hizmetleri birliği toplantısı yapıldı

Çevre hizmetleri birliği toplantısı yapıldı

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Iğdır-Doğubayazıt karayolunda sis etkili oldu

Iğdır-Doğubayazıt karayolunda sis etkili oldu

Kar yağışı 21 köy yolunu ulaşıma kapattı

Kar yağışı 21 köy yolunu ulaşıma kapattı

Iğdır’a kar yağdı ekipler seferber oldu

Iğdır’a kar yağdı ekipler seferber oldu

Iğdır’da av koruma ve kontrol faaliyetleri

Iğdır’da av koruma ve kontrol faaliyetleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.