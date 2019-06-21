YEMEK

Yaban mersini yemeniz için 6 sağlıklı neden

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 21.06.2019 16:10 | Son Güncelleme

Bursa’da çiftçilik yapan Salih Arsil, ilçedeki Tarım Müdürlüğünün tavsiyesi üzerine 2012 yılında bölgedeki ilk yaban mersini bahçesini kurdu. Ülkemizde pek bulunmayan ve birçok hastalığa şifa kaynağı olan meyveler ikinci yılında ürün verdi. Şu an 7 yıllık olan bahçenin bir dönümünden 80 bin lira kazanıyor.

Yaban mersini yemeniz için 6 sağlıklı neden

Çiftçi Salih Arsil, şifa kaynağı olan yaban mersinini yetiştirerek kazanç sağlıyor. Yaban mersini üreten Arsil'in İstanbul ve çevre illerden müşterileri bulunuyor.

Arsil’in şeker hastası olan bir arkadaşı bu meyveyi yemeye başladıktan sonra insülün kullanmayı bıraktı. Meyvelerin bakımı kolay, kazancı büyük ve yiyene de şifa oluyor. İşte yaban mersininin sağlığımıza kattığı faydalar;

Kalp hastalıklarından korur

kalp

İyi bir antioksidan kaynağıdır ve lif oranı yüksek bir meyvedir. Bu sayede LDL kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur. Düzenli olarak yaban mersini yemek eNOS enzim seviyesini yükseltir. eNOS enzimi ise kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.

İshal sorununa çözüm olur

sindirim

İshal, hazımsızlık ve mide bulantısı gibi sindirim sorunları yaşıyorsanız yaban mersini yiyebilirsiniz. Antienflamatuar özelliği bulunan yaban mersini, dokuları sıkılaştırma ve ishal semptomlarını azaltmada etkilidir.

Kan şekerini düzenler

kan

Yapılan araştırmalara göre yaban mersini tüketenlerde tüketmeyenlere göre daha regüle kan şekeri salgılanmaktadır.

Karaciğer sağlığını korur

karaciğer

Düzenli tüketimi vücutta C vitamini düzeylerini artırır. Bu da karaciğer dokularındaki nitrik oksit konsantrasyonunun azalmasına yardımcı olur.

Doğal bir antidepresandır
Sakinleştirici özelliği bulunur. Enerji metabolizmasını düzenler.

Beyin sağlığını korur

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A,B,C vitaminleri, antosiyaninler, selenyum, magnezyum, fosfor, bakır, çinko vitamin ve mineralleri açısından zengindir. Bu sayede beyin hücreleri ve sinirlerini koruyarak hafızayı güçlendirir. Yapılan çalışmalar, düzenli olarak yaban mersini tüketen çocukların öğrenme kapasitesinin yükseldiğini ortaya koymuştur.


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