Yaban mersini yemeniz için 6 sağlıklı neden

Çiftçi Salih Arsil, şifa kaynağı olan yaban mersinini yetiştirerek kazanç sağlıyor. Yaban mersini üreten Arsil'in İstanbul ve çevre illerden müşterileri bulunuyor.

Arsil’in şeker hastası olan bir arkadaşı bu meyveyi yemeye başladıktan sonra insülün kullanmayı bıraktı. Meyvelerin bakımı kolay, kazancı büyük ve yiyene de şifa oluyor. İşte yaban mersininin sağlığımıza kattığı faydalar;

Kalp hastalıklarından korur

İyi bir antioksidan kaynağıdır ve lif oranı yüksek bir meyvedir. Bu sayede LDL kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur. Düzenli olarak yaban mersini yemek eNOS enzim seviyesini yükseltir. eNOS enzimi ise kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.

İshal sorununa çözüm olur

İshal, hazımsızlık ve mide bulantısı gibi sindirim sorunları yaşıyorsanız yaban mersini yiyebilirsiniz. Antienflamatuar özelliği bulunan yaban mersini, dokuları sıkılaştırma ve ishal semptomlarını azaltmada etkilidir.

Kan şekerini düzenler

Yapılan araştırmalara göre yaban mersini tüketenlerde tüketmeyenlere göre daha regüle kan şekeri salgılanmaktadır.