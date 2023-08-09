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Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı kocaman adam oldu! Ozan Uğurlu'nun son hali ağızları açık bıraktı

09.08.2023 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin fenomen dizisi Yabancı Damat'ta canlandırdığı Mustafa Can rolüyle hafızlara kazınan Ozan Uğurlu'nun son hali ağızları açık bırtaktı. Nehir Erdoğan, Özgür Çevik, Binnur Kaya, İlker Aksum, Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar ve Engin Akyürek gibi ünlü oyuncuların başrollerini paylaştığı dizinin çocuk yıldızı Ozan Uğurlu'yu gören bir daha baktı.

Gaziantepli köklü bir ailenin kızı olan Nazlı ile Yunanlı Niko'nun evlendikten sonra başlarına gelen olayları konu edinen Yabancı Damat dizisi bir döneme damga vurmuştu. Dizide Mustafa Can karakterine hayat vermesinin ardından ekran macerası kısa süren ve kameralardan uzak bir yaşam süren Ozan Uğurlu yıllar içindeki değişimiyle kendine hayran bıraktı.

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BİR DÖNEME DAMGA VURMUŞTU

2004-2007 yılları arasında yayınlanan dizinin çocuk yıldızı şimdilerde 30 yaşında. Yabancı Damat'ın Mustafa'sı Ozan Uğurlu'yu tanımak neredeyse imkansız.

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Oyunculuğa ara verip Viyana'da makine mühendisliği eğitimi alan Uğurlu, Türkiye'ye döndükten sonra da İstanbul Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü okudu.

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Bir dönem eğitim için tekrar yurt dışına giden ünlü isim, 'En Uzak Sahil' adında tekli çıkardı.

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YABANCI DAMAT'IN ÇOCUK YILDIZI OZAN UĞURLU'NUN SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Ozan Uğurlu'nun sosyal medya hesabını görenler kısa süreli şaşkınlık yaşıyor.

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İşte Yabancı Damat'ın çocuk yıldızı Ozan Uğurlu'nun son hali:

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