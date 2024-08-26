Yabancı Damat'ın Niko'su Özgür Çevik evleniyor! Son haline yorum yağdı

"Yabancı Damat", "Kiraz Mevsimi", "Kırgın Çiçekler", "Alparslan: Büyük Selçuklu" ve "Kül Masalı" gibi birçok projede rol alan Özgür Çevik evlilik açıklamasıyla dikkat çekti.

"Yabancı damat yerli damat oluyor" yorumlarına gülerek yanıt veren Özgür Çevik "Yabancıdan yerliye" dedi.

Özgür Çevik, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Hatice Kartoğlu ile nikah masasına oturmak için gün sayıyor.

Düğün hazırlığı yapan Özgür Çevik sevgilisine Galata'da bir sokak arasında evlilik teklifi ettiğini söyledi. Çevik "Eylülde evlilik var o yüzden çok tatil yapamadık" dedi.

Yayınlandığı dönem en çok izlenen dizilerden olan Yabancı Damat'ın Niko'su Özgür Çevik'in evlilik haberi kadar son hali de gündem oldu.



Başarılı oyuncunun son haline sosyal medyada "Vay be yaşlanmış","Adam yaşlanınca daha cool olmuş", "Çok karizmatik olmuş" yorumlarında bulundu.