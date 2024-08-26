MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yabancı Damat'ın Niko'su Özgür Çevik evleniyor! Son haline yorum yağdı

Yabancı Damat'ın Niko'su Özgür Çevik evleniyor! Son haline yorum yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.08.2024 14:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yabancı Damat" dizisiyle hafızalara kazınan Özgür Çevik evlilik hazırlığı yapıyor. Kameralara yakalanan Özgür Çevik'in son haline yorum yağdı.

Yabancı Damat'ın Niko'su Özgür Çevik evleniyor! Son haline yorum yağdı

"Yabancı Damat", "Kiraz Mevsimi", "Kırgın Çiçekler", "Alparslan: Büyük Selçuklu" ve "Kül Masalı" gibi birçok projede rol alan Özgür Çevik evlilik açıklamasıyla dikkat çekti.

"Yabancı damat yerli damat oluyor" yorumlarına gülerek yanıt veren Özgür Çevik "Yabancıdan yerliye" dedi.

Özgür Çevik, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Hatice Kartoğlu ile nikah masasına oturmak için gün sayıyor.

Düğün hazırlığı yapan Özgür Çevik sevgilisine Galata'da bir sokak arasında evlilik teklifi ettiğini söyledi. Çevik "Eylülde evlilik var o yüzden çok tatil yapamadık" dedi.

Ekran görüntüsü 2024-08-26 144159

Yayınlandığı dönem en çok izlenen dizilerden olan Yabancı Damat'ın Niko'su Özgür Çevik'in evlilik haberi kadar son hali de gündem oldu.

oıpıo
Başarılı oyuncunun son haline sosyal medyada "Vay be yaşlanmış","Adam yaşlanınca daha cool olmuş", "Çok karizmatik olmuş" yorumlarında bulundu.

İlginizi Çekebilir

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

 En sevilen outdoor markalarında kaçırılmayacak indirimler burada!

En sevilen outdoor markalarında kaçırılmayacak indirimler burada!

 Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Philips erkek bakım seti indirimde

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Philips erkek bakım seti indirimde

 Kaliteli boş zaman aktivitesi! LEGO indirimi devam ediyor

Kaliteli boş zaman aktivitesi! LEGO indirimi devam ediyor
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Özgür Çevik
En Çok Okunan Haberler
Rusya'da 11 Eylül'ü hatırlatan saldırı! 37 katlı binaya daldı

Rusya'da 11 Eylül'ü hatırlatan saldırı! 37 katlı binaya daldı

Eve hortum sokup 10 gün suyla doldurdular! Akrabası fark etti

Eve hortum sokup 10 gün suyla doldurdular! Akrabası fark etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken 'Atatürk' mesajı!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken 'Atatürk' mesajı!

Olası saldırıya karşı önlem! İstanbul’da ortaya çıktı

Olası saldırıya karşı önlem! İstanbul’da ortaya çıktı

Eleme sonrası yaşananlar tepki çekti! "Ayıp ettiler"

Eleme sonrası yaşananlar tepki çekti! "Ayıp ettiler"

Son haline yorum yağdı! "Yaş almak yaramış"

Son haline yorum yağdı! "Yaş almak yaramış"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

En sevilen outdoor markalarında kaçırılmayacak indirimler burada!

En sevilen outdoor markalarında kaçırılmayacak indirimler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.