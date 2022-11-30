Yabancı eş anlamlısı nedir? Yabancının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sözlük anlamı başka bir ülkeden, ulustan olan kişi ya da ona özgü olan şey ve yakın çevreden olmayan yabancı sözcüğü günlük yaşamda sık kullanılan kelimeler arasında yer alır. Farklı kökenlerden pek çok sözcük dilimize geçmiştir. Yabancı kelimesi de dilimize Farsçadan geçtiği düşünülen bir kelime olsa da kökeni belli değildir. Yabancı kelimesi yerine yabancının eş anlamlısı olan kelimeler kullanılabilir. Böylelikle sözcük dağarcığı zenginleştirilerek farklı ve özgün cümleler kurulabilir. Yabancının anlamları şu şekildedir:

Başka bir milletten olan

Başka bir milletle ilgili olan

Aileden, çevreden olmayan

Tanınmayan, bilinmeyen

Aynı türden olmayan

Bir konuda bilgisi, deneyimi olmayan

Belli bir yere ya da kimseye özgü olmayan

Yabancı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Yazılışları ile okunuşları farklı fakat anlam olarak aynı olan sözcükler eş anlamlı olarak adlandırılır. Türkçe eş anlamı olarak oldukça geniş bir dildir. Neredeyse her kelimenin eş anlamlısı yani anlamdaşı vardır. Eş anlamlı kelimeler ile farklı cümleler kurulabilir ya da cümle içinde eş anlamlı kelimeler değiştirilebilir. Eş anlamlı sözcükler sayesinde sürekli aynı kelimeler tekrar edilmeden akıcı bir metin elde edilebilir. Yabancı kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Bigâne

Ecnebi

El

Elgin

Eloğlu

Garip

Namahrem

Yad

Yabancının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerin tam olarak anlaşılabilmesi için örnek cümleler incelenebilir. Yabancının eş anlamlısı olan sözcükler farklı cümlelerde kullanılabilir ve anlamda bir bozulma yapmaz. Yabancı eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: