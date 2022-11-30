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Yabancı eş anlamlısı nedir? Yabancının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

27.11.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime dağarcığı açısından oldukça zengindir. Bu zenginliğinin temel iki sebebi hem kendi içerisinde yeni kelimeler türetmesi hem de başka dillerden çeşitli kelimeler alıntılamasıdır. Bu açıdan zenginliğinin olması Türkçede aynı anlamı karşılayan ancak farklı yazılan kelimelerin de varlığını artırmıştır. Eş anlamlı kelimeler olarak da adlandırılan bu kelimeler Türkçede oldukça fazladır ve hemen hemen her sözcüğün eş anlamı bulunur. Peki, yabancı kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yabancı eş anlamlısı nedir? Yabancının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sözlük anlamı başka bir ülkeden, ulustan olan kişi ya da ona özgü olan şey ve yakın çevreden olmayan yabancı sözcüğü günlük yaşamda sık kullanılan kelimeler arasında yer alır. Farklı kökenlerden pek çok sözcük dilimize geçmiştir. Yabancı kelimesi de dilimize Farsçadan geçtiği düşünülen bir kelime olsa da kökeni belli değildir. Yabancı kelimesi yerine yabancının eş anlamlısı olan kelimeler kullanılabilir. Böylelikle sözcük dağarcığı zenginleştirilerek farklı ve özgün cümleler kurulabilir. Yabancının anlamları şu şekildedir:

  • Başka bir milletten olan
  • Başka bir milletle ilgili olan
  • Aileden, çevreden olmayan
  • Tanınmayan, bilinmeyen
  • Aynı türden olmayan
  • Bir konuda bilgisi, deneyimi olmayan
  • Belli bir yere ya da kimseye özgü olmayan
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Yabancı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Yazılışları ile okunuşları farklı fakat anlam olarak aynı olan sözcükler eş anlamlı olarak adlandırılır. Türkçe eş anlamı olarak oldukça geniş bir dildir. Neredeyse her kelimenin eş anlamlısı yani anlamdaşı vardır. Eş anlamlı kelimeler ile farklı cümleler kurulabilir ya da cümle içinde eş anlamlı kelimeler değiştirilebilir. Eş anlamlı sözcükler sayesinde sürekli aynı kelimeler tekrar edilmeden akıcı bir metin elde edilebilir. Yabancı kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Bigâne
  • Ecnebi
  • El
  • Elgin
  • Eloğlu
  • Garip
  • Namahrem
  • Yad
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Yabancının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerin tam olarak anlaşılabilmesi için örnek cümleler incelenebilir. Yabancının eş anlamlısı olan sözcükler farklı cümlelerde kullanılabilir ve anlamda bir bozulma yapmaz. Yabancı eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Her geçen gün iyice uzaklaşıyor, sanki bize eloğluymuş gibi davranıyordu.
  • Fuara pek çok ecnebi de katılım sağladı.
  • El ne der diye düşünmekten hayatını yaşamayı unuttun.
  • Evinden ayrılıp gittikten sonra elgin gibi takıldı yıllarca.
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