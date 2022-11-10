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Tarih eş anlamlısı nedir? Tarihin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

09.11.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük konuşma dilinde kullandığımız sözcüklerin genel olarak eş anlamlıları bulunur. Bir kelimeyi çok fazla tekrar etmemiz gerektiğinde kullandığımız sözcüğün eş anlamlısını cümle içinde kullanmak anlam bütünlüğünü koruyacaktır. Eş anlamlılar anlam bakımından birbirlerini karşıladıkları için anlam bozukluğu yaşanmaz. Tarih kelimesi de eş anlamı öğrenilmek istenen bir sözcüktür. Peki, tarihin eş anlamlısı kelime nedir?

Tarih eş anlamlısı nedir? Tarihin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe kelime ve anlam açısından oldukça zengin bir dildir. Dilimiz tarih içerisinde birçok farklı dille iletişim hâlinde olmuştur. Bu sayede de dilimize yerleşen farklı kökenli birçok sözcük vardır. Tarih kelimesi dilimize farklı bir dilden geçmiştir. Arapça kökenli olan tarih sözcüğü, dilimizde çok uzun bir zamandır kullanılan bir kelimedir. Arapçada "günün tarihinin kaçıncı gün olduğunu belirleme, kronik" gibi anlamlara gelen "tārīḫ" kelimesinden alıntıdır. Tarih kelimesi dilimizde benzer bir anlamda kullanılsa da zaman içinde yeni anlamlar kazanmıştır. Tarih kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre birden fazla anlamı bulunmaktadır. Bu anlamları şöyle sıralayabiliriz:

  • Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz.
  • Kişileri, toplumları, kurumları etkileyen hareketlerden oluşan, olan olayları zaman ve mekan gösterip anlatan ve bu olaylar arasında olan ilişkileri, bağlantıları, etkileşimleri anlatan bir bilim.
  • Bir konuyu geçmişi ve gelişimiyle inceleyen anlatı.
  • Tarih kitabı
  • Tarih dersi
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Tarih kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Tarih sözcüğü, günlük konuşma dilinde sıkça karşılaşılan bir sözcüktür. Uzun zamandır varlığını sürdüren tarih sözcüğü Arapça kökenli olup dilimize Arapçadan geçmiştir. Tarih kelimesi Türkçede çok sık kullanılmaktadır. Durum böyle olunca tarih kelimesini sık tekrar etmemiz gereken anlatımlarda bozukluk yaşamamak adına tarihin eş anlamlısı olan sözcükleri kullanmak daha mantıklı olacaktır.

Tarih kelimesinin eş anlamı olan sözcük bir tanedir. Tarihin eş anlamlısı "gün" kelimesidir. Tarih sözcüğünü kullandığımız cümlelerde, cümlenin anlamına göre tarih eş anlamlısı olan gün kelimesini de koyabiliriz.

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Tarihin eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Tarih sözcüğü günlük anlatımlarımızda yer verdiğimiz bir sözcüktür. Tarih sözcüğünü kullanmamız gereken durumlarda eğer kelimeyi sık tekrar etmemiz gerekirse tarih sözcüğünün eş anlamlısını kullanmamız anlatım bozukluğunu önleyecektir. Tarih sözcüğünün eş anlamlısı gün kelimesi ile kurabileceğimiz örnek cümleler şöyledir:

  • Öğretmenimiz sınav gününü geçen hafta açıklamıştı.
  • O günü çok net bir şekilde hatırlıyordu.
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