Kıyamet eş anlamlısı nedir? Kıyametin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kıyamet kelimesi dinî anlamıyla bilinse de zaman içerisinde yeni ve farklı anlamlar da kazanmıştır. Kıyamet kelimesinin en bilinen anlamı dinî anlamıdır. Kıyamet kelimesi dinî inanışlara göre dünyanın sonunun geldiği günüdür. İslam inancına göre dünyanın sonunu simgeleyen kıyamet, ölülerin dirildiği ve günahların hesabının verildiği gündür. Kıyamet kelimesinin günlük kullanım alanları dinî anlamından esinlenilerek kullanıma girmiştir.

Kıyamet kelimesinin bir diğer anlamı gürültülü karışıklıktır ve bu anlamı mecaz bir kullanımdır. Kıyamet gününde dünyanın sonu, ölülerin dirilmesi ve herkesin mahşerde toplanması gibi ifadelerinden esinlenilerek gürültülü karışıklık anlamı kullanılmaya başlanmıştır. Kıyamet kelimesinin bir diğer anlamı da çok büyük bir felaket olayıdır ve bu anlam da mecazi bir kullanımdır. Tıpkı dünyanın sonu gelmiş gibi hissettiren büyük felaketler için kullanılmaktadır.

Kıyamet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kıyamet eş anlamlısı olan sözcük ve sözcükler, kıyametin asıl anlamını karşılayan kelimelerdir. Arapçadan dilimize geçen kıyamet kelimesi Arapçada "İslamda ölülerin topluca dirilmesi" anlamına gelen "ḳiyāmet" kelimesinden alıntıdır. Kıyametin eş anlamlısı olan kelimeler de kıyametin bu anlamını karşılar.

Kıyamet kelimesinin eş anlamı olan kelimeler birleşik kelimelerdir ve kıyametin dinî anlamını karşılar. Afet kelimesi de kıyamet yerine kullanılabiliyor olsa da bu iki kelime aynı anlamda değildir, mecaz anlamda birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Kıyamet eş anlamlısı kelimeler:

Hesap günü

Kıyamet günü

Mahşer günü

Kıyametin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kıyamet kelimesi yerine kıyametin eş anlamlısı olan "hesap günü", "kıyamet günü" ve "mahşer günü" kelimeleri kullanılabilir. Hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanıma uygun olan bu kelimeler cümlede herhangi bir anlatım bozukluğu yaratmaz. Kıyametin eş anlamlısı olan afet kelimesi ile örnek cümleler kurmak gerekirse: