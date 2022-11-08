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İvedi eş anlamlısı nedir? İvedi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

08.11.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dili tarih boyunca birçok dille, özellikle de Arapça ve Farsçayla etkileşimde bulunmuştur. Arapça ve Farsçanın eski dönemlerde bilim ve edebî dil olarak kullanılması da bu etkileşimleri perçinlemiştir. Ancak bunun yanı sıra geçmişten günümüze kadar evrilerek gelen ve hâlâ korunan Türkçe kökenli kelimeler de mevcuttur. İvedi kelimesi de Türkçe kökenli bir kelime olmakla birlikte günümüze kadar korunmuş ve evrilmiştir. Peki, ivedinin eş anlamlısı nedir?

İvedi eş anlamlısı nedir? İvedi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İvedi kelimesinin tarihi Eski Türkçeye dayanır. Eski Türkçede "acele etmek" anlamına gelen "év-" fiilinden türetilmiştir. Türkçenin eski zamanlarında da acele, aceleci" gibi anlamlarda kullanılan ivedi kelimesi günümüzde de benzer anlamda kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre ivedi kelimesini anlamları:

  • Acele
  • Acil
  • Acele olarak

İvedi kelimesinin eş anlamı bulunduğu gibi çeşitli anlamlara karşılık gelir. Ayrıca ivedinin eş anlamlısı da dilimizde pek çok yerde kendini gösterir. İvedi kelimesini içeren örnek cümleler:

  • Küçük kızın annesi çağırınca ivedilikle parktan ayrıldı.
  • Bu ivedi hâllerin beni oldukça geriyor.
  • Oldukça ivediliği seven, yavaşlıktan nefret eden bir insandı.
  • Bu raporların ivedi olarak gün sonuna bana ulaşmasını istiyorum.
  • İvedilikten nefret eden, her işini son güne bırakan bir insandan ne bekleyebilirsin ki?
  • Kendini ivedi olarak tanıtsa da üşengeç olduğunu herkes biliyordu.
  • Danışman ivedi bir şekilde belgeleri istedi.
  • Derse geç kaldığını anlayınca ivedilikle koşmaya başladı.
  • İvedi tavırlarıyla her şeyi aceleye getirip kimseye gereken süreyi tanımıyordu.
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İvedi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Hemen hemen her kelimede olduğu gibi ivedi eş anlamlısı bulunan sözcükler arasındadır. İvedi kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de ivediyle aynı anlamı taşır. İvedinin eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Acele
  • Acil
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İvedinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İvedi eş anlamlısı olan acele ve acil kelimeleriyle örnek cümleler:

  • İşlerini acele halledip yola koyuldu.
  • Acil bir şekilde bana ulaşman gerekiyor.
  • Bu işleri aceleye getirdiğinden sonunun böyle olacağını herkes tahmin etmişti.
  • Acele davranışlarıyla insanları deli ediyordu.
  • Ödev yetiştirmek için bu kadar acele etmene gerek yok, sabır ve sakinlikle bu işin üstesinden gelebiliriz.
  • Bu acele hâllerine anlam veremeyip onu takip etmekten başka çarem yoktu.
  • Aceleyle evden çıkıp hastaneye koştu.
  • Bu kadar acil bir iş olmadığından daha sakin olmaya çalışabilirsin.
  • İşler bu kadar aceleye geldiğinden neyin doğru olduğunu kavrayamamıştı.
  • Küçük çocuk, aceleyle bir yerden öbür yere koşturup duruyordu.
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