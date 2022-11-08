İvedi eş anlamlısı nedir? İvedi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İvedi kelimesinin tarihi Eski Türkçeye dayanır. Eski Türkçede "acele etmek" anlamına gelen "év-" fiilinden türetilmiştir. Türkçenin eski zamanlarında da acele, aceleci" gibi anlamlarda kullanılan ivedi kelimesi günümüzde de benzer anlamda kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre ivedi kelimesini anlamları:

Acele

Acil

Acele olarak

İvedi kelimesinin eş anlamı bulunduğu gibi çeşitli anlamlara karşılık gelir. Ayrıca ivedinin eş anlamlısı da dilimizde pek çok yerde kendini gösterir. İvedi kelimesini içeren örnek cümleler:

Küçük kızın annesi çağırınca ivedilikle parktan ayrıldı.

Bu ivedi hâllerin beni oldukça geriyor.

Oldukça ivediliği seven, yavaşlıktan nefret eden bir insandı.

Bu raporların ivedi olarak gün sonuna bana ulaşmasını istiyorum.

İvedilikten nefret eden, her işini son güne bırakan bir insandan ne bekleyebilirsin ki?

Kendini ivedi olarak tanıtsa da üşengeç olduğunu herkes biliyordu.

Danışman ivedi bir şekilde belgeleri istedi.

Derse geç kaldığını anlayınca ivedilikle koşmaya başladı.

İvedi tavırlarıyla her şeyi aceleye getirip kimseye gereken süreyi tanımıyordu.

İvedi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Hemen hemen her kelimede olduğu gibi ivedi eş anlamlısı bulunan sözcükler arasındadır. İvedi kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de ivediyle aynı anlamı taşır. İvedinin eş anlamlısı olan kelimeler:

Acele

Acil

İvedinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İvedi eş anlamlısı olan acele ve acil kelimeleriyle örnek cümleler: